Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук рассказал, что на самом деле представляет собой «формула Штайнмайера» и почему ее выполнение украинской стороной столь важно для проведения встречи в «нормандском формате».

Об этом народный депутат IX созыва сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Что такое "формула Штайнмайера"? Потому что очень много дискуссий ведется. В основном дискуссии ведутся людьми, которые не имеют о ней ни малейшего представления, кроме того, что несет в себе название этой формулы ‒ есть формула, есть Штайнмайер, тогда министр иностранных дел, а сегодня президент Германии. Потом официальные лица Украины пытаются толковать по-своему. Я хочу напомнить (как человек, который занимается переговорным процессом с мая 2014 года), в чем заключалась "формула Штайнмайера". Минские соглашения (и это обсуждалось в 2015-м, а потом в 2016 году) должны выполняться… необходимо создать фундамент ‒ это решение политических вопросов, которые представляют собой введение в действие закона о статусе, который принят и продлевался неоднократно, принятие закона об амнистии, принятие закона о выборах и внесение изменений в Конституцию», ‒ отметил Медведчук.

Политик также добавил, что Москва согласится на встречу в «нормандском формате» только после выполнения Украиной политической части Минских соглашений – «формулы Штайнмайера».

«Проведение выборов и установление контроля над границей, который начинается в первый день после проведения выборов и заканчивается после окончания вступления в силу изменений в Конституцию. Так в чем суть предложения господина Штайнмайера? Суть сводилась к тому, что мы принимаем, Украина, согласовывая основные модальности закона о выборах с Луганском и Донецком, с этими непризнанными объединениями, принимает и вводит в действие закон об особом статусе, временно ‒ в первый день после выборов и на постоянной основе ‒ после заключения ОБСЕ. И здесь, из этого звена, вынули элемент ‒ этот элемент называется внесение изменений в Конституцию. То есть изменения в Конституцию не до выборов, а после выборов ‒ и это был компромисс, предложенный господином Штайнмайером», ‒ подчеркнул Медведчук.

«А не вот то базиканье, извините за выражение, и рассуждение, которое несется из уст министра иностранных дел Пристайко, о котором говорит господин Зеленский, о котором говорят члены его команды, которое пытается повернуть вспять Порошенко. Это все от лукавого», ‒ резюмировал политик.

Как заявлял ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционнная платформа – За жизнь», «формула Штайнмайера» – это начало пути к миру в Украине.

Виктор Медведчук также неоднократно акцентировал внимание на том, что «формула Штайнмайера» – это план выполнения отдельных пунктов Минских соглашений.