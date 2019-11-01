На протяжении октября почти не голосовали 13 народных депутатов, которые пропустили более 90% голосований (не была нажата «за», «против» или «воздержался»), сообщает Комитет избирателей Украины.

Один из них не проголосовал ни разу – это Виталий Данилов с ВО «Батькивщина». По данным сайта ВРУ, он отсутствовал на заседаниях парламента в октябре по неизвестным причинам. Что касается остальных депутатов, то их показатели участия в голосованиях являются:

Максим Ефимов (внефракционный) - принял участие в 1% голосований;

Александр Герега (группа «За будущее») - 2%;

Андрей Деркач (внефракционный) - 2%;

Антон Яценко ( «За будущее») - 3%;

Юлия Левочкина (Оппозиционная платформа - При жизни) - 4%;

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 4%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) - 5%;

Сергей Тарута (ВО «Батькивщина») - 6%;

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 7%;

Александр Фельдман (ОПЗЖ) - 9%;

Сергей Лабазюк (внефракционный) - 10%;

Федор Христенко (ОПЗЖ) - 10%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не из-за болезни, отпуска или командировки).

По сравнению с сентябрем количество депутатов, которые почти не голосовали, несколько уменьшилось (17 в сентябре и 13 в октябре).

Напомним, в октябре ВРУ был принят закон № 196-IX от 16.10.19, которым введены штрафы для депутатов за неучастие в голосованиях. Так, согласно ч. 5 ст. 33 Закона «О статусе народного депутата Украины» «Если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады Украины без уважительных причин не принимает непосредственное участие в более чем 30 процентах голосований, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц».

Этот закон вступает в силу с 1 ноября, однако, если распространять его положение и на октябрь, то окажется, что, согласно предложенной методики, штрафы должны получить около полусотни депутатов, принявших участие в менее 30% голосований.

Всего за месяц произошло почти полтысячи голосований – 476.