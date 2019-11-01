31 октября в Одессе националисты демонтировали памятный знак маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Причем сделано это было в сотрудничестве с властью и не просто с игнорированием закона о декоммунизации, а с преднамеренным его искажением.

С таким заявлением выступили в «Оппозиционной платформе – За жизнь», говорится на официальном сайте партии.

Основанием для снесения памятного знака стали два распоряжения Одесской областной администрации – № 305/А-2016 и № 892/А-2019, подчеркнули в партии. «Причем в распоряжении, датированном 2016 годом и подписанным Михеилом Саакашвили, нет упоминания памятного знака Г. К. Жукову, установленного на улице Канатной, 87. Однако 24 июля 2019 года назначенная уже президентом Зеленским и. о. главы Одесской ОГА Светлана Шаталова подписала трусливое распоряжение, состоящее, по сути, из одной фразы: «"Город Одесса, Штабной переулок, 1" заменить словами и цифрами "Город Одесса, ул. Канатная, 87"». И касалось данное распоряжение изменения перечня памятников, подлежащих демонтажу. Эта правка ставленницы Зеленского и открыла национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей, места памяти одесситов», ‒ говорится в заявлении.

«Президент Зеленский! В Одессе назначенные Вами, подчиненные Вам и, безусловно, выполняющие Ваши распоряжения люди уничтожили памятный знак, на который не поднялась рука у Порошенко и Саакашвили! И сделано это не просто с игнорированием закона о декоммунизации, а с его преднамеренным искажением», ‒ заявили в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

В партии напомнили, что Георгий Жуков ‒ герой Великой Отечественной войны, Маршал Победы, человек, освобождавший Украину от нацистов, а Одессу – от распоясавшегося после войны криминала.

«Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" не распространяется на героев Великой Отечественной войны и победы над нацизмом... Командир одного из подразделений Вооруженных сил СССР (а именно в этом качестве ему установлен памятный знак) Георгий Жуков не подпадает под действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"», ‒ подчеркивается в заявлении.

В ОПЗЖ уверены: мэр Одессы Геннадий Труханов, который не сделал ничего, чтобы остановить вандальские действия ура-патриотов, предал интересы своих граждан.

«Цинизм ситуации заключается в том, что городской голова Одессы Геннадий Труханов, который хорошо знает, с каким почтением и уважением относятся одесситы к маршалу Жукову и его героическому прошлому, не сделал ничего, чтобы остановить вандальские действия ура-патриотов и так называемой народной власти. Мэр, который предал интересы своих граждан, который допустил уничтожение памятного знака маршалу Жукову, должен уйти в отставку», ‒ отмечается в заявлении.

Резюмируя, представители оппозиционной политсилы указали на особый символизм уничтожения памятного знака Жукову: это произошло как раз в день визита в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«В Североатлантическом альянсе хорошо помнят о военной мощи их бывшего стратегического противника и, вероятно, получают особое удовольствие от самоунижения своих нынешних слуг, топчущих память собственных героических предков и всего украинского народа», ‒ подчеркнули в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Напомним, после снесения памятника Герою Великой Отечественной войны Георгию Жукову в Харькове, представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляли, что подобные действия направлены против общей для украинцев и россиян истории, памяти и Великой Победы, а национал-радикалы, как и при предыдущем президенте, остаются безнаказанными.