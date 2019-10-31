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Возмутительное и циничное поведение представителя фракции «Слуга народа», председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко не может быть расценено иначе как сексуальная эксплуатация женщин.

Соответствующее заявление обнародовали на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», отреагировав на недавний скандал с нардепом от провластной политсилы.

«Возмутительное, циничное поведение народного депутата от партии "Слуга народа", председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко не может быть расценено иначе как сексуальная эксплуатация женщин. Представитель провластной партии продемонстрировал, что не только одобряет, но и использует такое позорное явление, как проституция», ‒ говорится в заявлении.

Между тем жертвами сексуальной эксплуатации многие женщины, в том числе и несовершеннолетние, становятся не по своей воле. Согласно данным Международного альянса по ВИЧ/СПИД в Украине, в сфере оказания сексуальных услуг только в нашей стране задействованы от 50 тысяч до 80 тысяч украинок, а в борделях Евросоюза в 2012 году «работали» 100 тысяч украинок.

«На фоне этой катастрофической для нашего государства и унизительной для национальной гордости ситуации аморальные действия главы комитета, отвечающего за внешнеполитические связи страны, выглядят особенно отвратительно. За скандальной перепиской последовали череда инфантильной лжи, циничных уверток и постоянная смена позиции народного депутата от "Слуги народа" ‒ поведение, недостойное члена парламента и вызывающее большие сомнения в способности Богдана Яременко адекватно отстаивать интересы Украины», ‒ говорится в заявлении партии.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» выразили разочарование тем фактом, что президентская фракция «Слуга народа» до сих пор не приняла очевидных и необходимых мер для защиты если не своей чести, то достоинства украинских женщин.

«Мы надеемся, что народный депутат Богдан Яременко наберется решительности и по собственной инициативе уйдет в отставку с поста председателя комитета, сложит с себя полномочия народного депутата», ‒ отметили в партии.

«Мы призываем международных партнеров Украины на период принятия решения о сложении полномочий Богданом Яременко воздержаться от контактов с ним и возглавляемым им комитетом, поскольку продолжение таких контактов может расцениваться украинцами и международным сообществом как поддержка Богдана Яременко и игнорирование острой проблемы нелегальной сексуальной эксплуатации украинских женщин и девушек», –  резюмировали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».

Напомним, члены  фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» уже заявили, что  будут инициировать процедуру отзыва Богдана Яременко с должности председателя Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
ForUm

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