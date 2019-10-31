Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президент Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов Порошенко и, к сожалению, продвигает навязчивую идею своего предшественника относительно членства Украины в НАТО.

Об этом говорится на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«Навязчивую идею экс-президента Порошенко подать заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО сегодня поднимает на стяги Зе-власть. К сожалению, президент Зеленский не сделал выводов из стратегических просчетов своего предшественника. Маниакальное стремление Порошенко ‒ Турчинова ‒ Яценюка ‒ Парубия "вступить" Украину в НАТО привело страну к расколу», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Народный депутат IX созыва также сообщил, что согласно опросу, проведенному фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива, только 41% граждан поддерживает вступление в НАТО, а 36% выступают за внеблоковый статус. Это свидетельствует о том, что в украинском обществе нет однозначной поддержки идеи о вступлении страны в Североатлантический альянс.

Движение в НАТО противоречит мнению значительной части населения и раскалывает страну, а сама эта инициатива продиктована продолжающейся политикой заигрывания власти с ура-патриотами и радикалами и ставит под угрозу реинтеграцию Донбасса.

Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что Владимир Зеленский делает все, чтобы возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс стало невозможным.

«Президент Зеленский, который еще несколько дней назад заявлял о том, что нужно ментально возвращать людей, проживающих в Донецке и Луганске, и говорил об общих ценностях, сегодня делает все для того, чтобы сделать невозможным возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс», ‒ отметил политик.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть не делает ничего, чтобы достичь мира в стране и прекратить боевые действия.

Политик также неоднократно обращал особое внимание на то, что прекращение боевых действий на Донбассе и мир в Украине позволят повысить уровень жизни украинцев и привлечь много иностранных инвестиций.