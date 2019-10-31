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Одно из самых авторитетных пакистанских изданий Urdu Point опубликовало материал о встрече председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с лидером партии «Единая Россия», премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Более детальная информация сообщается на сайте агентства.

Автор материала отметил, что визит Виктора Медведчука в Москву касался исключительно межпартийного сотрудничества партий «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Единая Россия».

«Лидер партии "Единая Россия", премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с председателем Политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" украинским законодателем Виктором Медведчуком. На встрече, которая состоялась в среду вечером, стороны обсудили вопросы дальнейшего межпартийного сотрудничества», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, основанием для сотрудничества партий ОПЗЖ и «Единая Россия» стало желание украинцев и россиян нормализировать отношения между государствами.
ForUm

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