также в разделеПолитика
«Сумку собрал»: Дубневич заявил, что готов к аресту 4
ОПЗЖ: Богдан Яременко должен сложить депутатский мандат и уйти в отставку 10
Рада вернула наказание за незаконное обогащение 11
Медведчук: Идея вступления Украины в НАТО проводит линию раскола между Западом и Востоком Украины 20
НАТО выделило на поддержку Украины €40 миллионов 12
Столтенберг в Раде призвал к реформе СБУ 31
Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине 54
Президент сменил главу Комиссии по евроатлантической интеграции 26
«Слуга народа» не будет наказывать Яременко за секс-скандал в Раде 78
Крупное пакистанское СМИ: Медведчук продемонстрировал свои возможности, когда встретился с главой российского правительства Дмитрием Медведевым 24
У президента Чехии опровергли «признание» Земаном Крыма частью РФ 27
Зеленский: Украина готова ускорить подготовку к членству в НАТО 29
Дубневичу вручили подозрение 33
Зеленский выступил за присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО 21
Рада сняла неприкосновенность с Дубневича 46
США помогут Украине остановить строительство «Северного потока-2» 61
Украина назвала провокацией визит псевдокрымской организации к президенту Чехии 47
Орбан назвал условие разблокирования совместной декларации НАТО по Украине 39

Комментуруя давления на независимые украинские телеканалы со стороны нынешней украинской власти, журналист Отар Довженко заявил, что государство может использовать теневые жёсткие способы для борьбы с украинскими медиа, поскольку будет очень трудно бороться со свободой слова в стране в легальный способ.

Об этом он сказал в интервью журналу «Країна».

«Когда Януковичу надо было закрыть определенные предприятия, это для него никогда не было проблемой. Государство знает кучу разных методов, как такое предприятие можно прижать: поставки срывались, электричество отключали. А вот с медиа-предприятиями ничего не могут сделать. Например, пожарная инспекция приходит и закрывает каналы Медведчука из-за условно больших проблем с пожарной безопасностью. Я боюсь, что государству в легальный способ будет очень трудно бороться с российским проникновением. Здесь надо действовать какими-то теневыми жесткими способами», - отметил журналист.

Довженко также уверен: «Если будут реинтегрированы оккупированные территории, то на следующих выборах политическая сила Медведчука получит уже не 13 процентов, а может стать одной из крупнейших фракций в парламенте с претензией на спикерство».

Резюмируя, журналист сообщил, что в период избирательной кампании, медиа, которые связывают с Виктором Медведчуком хвалили Зеленского, однако сейчас они изменили свою риторику и обвиняют Зеленского, в том, что он повторяет ошибки Порошенко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть не действует в интересах украинского народа, поскольку не хочет достичь мира.

Народный депутат IX созыва Виктор Медведчук также акцентировал внимание на том, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги