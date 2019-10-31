Комментуруя давления на независимые украинские телеканалы со стороны нынешней украинской власти, журналист Отар Довженко заявил, что государство может использовать теневые жёсткие способы для борьбы с украинскими медиа, поскольку будет очень трудно бороться со свободой слова в стране в легальный способ.

Об этом он сказал в интервью журналу «Країна».

«Когда Януковичу надо было закрыть определенные предприятия, это для него никогда не было проблемой. Государство знает кучу разных методов, как такое предприятие можно прижать: поставки срывались, электричество отключали. А вот с медиа-предприятиями ничего не могут сделать. Например, пожарная инспекция приходит и закрывает каналы Медведчука из-за условно больших проблем с пожарной безопасностью. Я боюсь, что государству в легальный способ будет очень трудно бороться с российским проникновением. Здесь надо действовать какими-то теневыми жесткими способами», - отметил журналист.

Довженко также уверен: «Если будут реинтегрированы оккупированные территории, то на следующих выборах политическая сила Медведчука получит уже не 13 процентов, а может стать одной из крупнейших фракций в парламенте с претензией на спикерство».

Резюмируя, журналист сообщил, что в период избирательной кампании, медиа, которые связывают с Виктором Медведчуком хвалили Зеленского, однако сейчас они изменили свою риторику и обвиняют Зеленского, в том, что он повторяет ошибки Порошенко.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть не действует в интересах украинского народа, поскольку не хочет достичь мира.

Народный депутат IX созыва Виктор Медведчук также акцентировал внимание на том, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.