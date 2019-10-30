Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне страны.

После выдачей Данией разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2» его строительство могут остановить только санкции западных государств. Об этом сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Высшим антикоррупционным судом объявлен первый обвинительный приговор судье апелляционного суда Днепропетровской области Надежде Посунся по факту непредставления деклараций.

Верховная Рада приняла постановление о переименовании город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах населенного пункта Золотое-4 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Национальный банк отменяет ограничения на покупку иностранной валюты и банковских металлов физическими лицами в эквиваленте 150 тыс. грн в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга.

Агентство по розыску и менеджменту активов заявляет об исчезновении десятков распорядительных документов по арестованному имуществу.

Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любой части планеты доказывает, что на пути к успешному окончанию войны и господству мира необходимо пройти три неотъемлемых и последовательных этапа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на открытии форума «Единство» в Мариуполе.

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения запрета на сплошную вырубку елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона» (№0873).

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента депутатской этики и организации работы ВР направил на рассмотрение парламента материалы о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Ярослава Дубневича (группа «За будущее»).

В Черкасской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали агента российского ФСБ при получении секретных материалов оборонной сферы нашего государства.

Посольство Израиля в Украине сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил о подготовке большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела со временно оккупированной территории Донетчины бывшего представителя так называемого «Центра специальных операций МГБ ДНР».

В зале Верховной Рады произошла потасовка между депутатами. В частности, потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика в связи с отклонением постановления о создании ВСК относительно событий в Одессе 2 мая 2014.