также в разделеПолитика
В Германии заявили, что транзит газа через Украину должен сохраняться 9
Комитет ВР поддержал арест Дубневича 19
Коболев: «Северный поток-2» могут остановить только санкции Запада 28
Медведчук: Если политика президента направлена на установление мира в стране, он должен ее реализовать 16
Медведчук: Законодательная инициатива «Оппозиционной платформы – За жизнь» позволит снизить цену газа до 3800‒4000 грн 33
Дания дала согласие на строительство «Северного потока-2» 92
Медведчук считает, что «Слуга народа» не хочет расследования одесской трагедии 2 мая 25
В Раде IX созыва произошла первая стычка 51
Зеленский сетует, что всех из ОРДЛО называют «сепарами» 28
Зеленский назвал 3 этапа достижения мира в Украине 431
ФРГ ратует за разведение сил и в других районах Донбасса 34
В стенограмме разговора Трампа и Зеленского нашли пробелы 76
Посольство Израиля прекратило работу в Украине 300
«Слуга народа» подарил Федине Уголовный кодекс 36
Пристайко: Если «Минск» провалится, нужна будет третья сила 75
ОПЗЖ заставит Нацсовет по ТВ и радиовещанию понести ответственность за их коррупционные схемы 34
Рада ратифицировала соглашение с США по FATCA 26
Кучма: Итоги работы ТКГ открыли путь к «нормандскому саммиту» 63

Если будет политическая воля на проведение обмена со стороны киевской власти, то вернуть сотни людей домой можно в течение максимум недели. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«За 5‒7 дней можно провести «большой обмен», когда будут освобождены сотни людей с двух сторон (я имею в виду в Донецке, в Луганске и в Киеве), ‒ отметил политик. – Но необходимо выполнить все те формальности, которые требует каждая из сторон».

По его словам, переговорный процесс на тему обмена и освобождения удерживаемых лиц не прекращается, однако определенные разногласия пока не позволяют повысить результативность такого диалога.

«Переговоры по поводу обмена продолжаются. Я разговаривал с представителями, которые участвуют в переговорном процессе по взаимному освобождению как в Донецке и Луганске, так и в Киеве. И хочу сказать: есть определенные вопросы, есть проблемы»,  ‒ поделился с журналистами Медведчук.

Однако, по мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», при наличии политической воли этот болезненный вопрос реально решить даже за несколько дней.

«Если будет жестко проявлена действующей властью в Украине политическая воля на обмен, то, как говорили представители той стороны и, как помните, я неоднократно указывал, его можно провести за 5‒7 дней. А зная этот вопрос досконально, могу утверждать, что масштабный обмен реально провести и в течение нескольких дней. Только должна быть политическая воля на это», ‒ убежден Виктор Медведчук.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2123 грн.
11
Теги