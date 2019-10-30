Если будет политическая воля на проведение обмена со стороны киевской власти, то вернуть сотни людей домой можно в течение максимум недели. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«За 5‒7 дней можно провести «большой обмен», когда будут освобождены сотни людей с двух сторон (я имею в виду в Донецке, в Луганске и в Киеве), ‒ отметил политик. – Но необходимо выполнить все те формальности, которые требует каждая из сторон».

По его словам, переговорный процесс на тему обмена и освобождения удерживаемых лиц не прекращается, однако определенные разногласия пока не позволяют повысить результативность такого диалога.

«Переговоры по поводу обмена продолжаются. Я разговаривал с представителями, которые участвуют в переговорном процессе по взаимному освобождению как в Донецке и Луганске, так и в Киеве. И хочу сказать: есть определенные вопросы, есть проблемы», ‒ поделился с журналистами Медведчук.

Однако, по мнению председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», при наличии политической воли этот болезненный вопрос реально решить даже за несколько дней.

«Если будет жестко проявлена действующей властью в Украине политическая воля на обмен, то, как говорили представители той стороны и, как помните, я неоднократно указывал, его можно провести за 5‒7 дней. А зная этот вопрос досконально, могу утверждать, что масштабный обмен реально провести и в течение нескольких дней. Только должна быть политическая воля на это», ‒ убежден Виктор Медведчук.