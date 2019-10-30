Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что начало разведения войск с двух сторон в районе Золотого, о котором заявили 29 октября, – это первый шаг на пути к мирному урегулированию и прекращению боевых действий на Донбассе. Но президенту стоит проявить политическую волю, чтобы реализовать политику, направленную на установление мира.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил журналистам народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы исключительно положительно оцениваем тот факт, что вчера начался отвод войск с двух сторон по согласованному плану в районе Золотого. И наша партия сделала по этому поводу заявление. Как вы знаете, не очень много сегодня тех политических сил, которые поддерживают эти действия, организованные властью. Мы считаем, что это первый шаг. Вторым шагом должен быть отвод сил в районе Петровского – как второй пилотный проект, по поводу которого решение было принято еще в далеком 2016 году», – отметил Виктор Медведчук.

По мнению парламентария, после разведения сил в Золотом и Петровском уже можно будет говорить о подготовке проекта решения на встрече в «нормандском формате».

«Я думаю, что власть должна организовать и закончить отвод сил в районе Золотого, провести отвод сил в Петровском и дальше перейти к активизации мирного процесса по выполнению Минских соглашений. Мы верим, что так и будет. Потому что мы считаем: если у господина Зеленского есть на это политическая воля – он должен это реализовать», – считает Виктор Медведчук.

Политик также отметил, что его удивляет реакция власти на заявления представителей «Нацкорпуса» о том, что у них есть оружие в районе отвода сил, в частности в Золотом.

«Если кто-то в нарушение действующего законодательства находится с оружием, где введен специальный режим, то это вопрос к правоохранительным органам… Если они этого не делают, значит, они или не хотят этого делать, или боятся национал-радикалов, или у них другие цели, которые можно объяснить именно подобным поведением», – считает Виктор Медведчук, отмечая, что по-человечески понимает президента Зеленского, который пытался мирно договориться с теми, кто выступает против разведения сил. Но считает, что в данном случае власть должна проявить политическую волю.

«Если это политика государства, если это политика президента, направленная на прекращение боевых действий и установление мира, то должна действовать власть. И монополию на применение силы еще никто не отменял. Она находится в руках действующей власти», – констатировал Виктор Медведчук.

Напомним, 29 октября партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» выступила с заявлением, в котором приветствовала разведение войск в Золотом, назвав его ключевым шагом для разблокирования процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе.