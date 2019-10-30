Фракция политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала законопроект, принятие которого позволит снизить стоимость голубого топлива для населения более чем в 1,5 раза. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Механизм, который заложен в законопроекте, позволяет снизить цену на газ с нынешних 6300‒6500 грн за тысячу кубометров до 3800‒4000 грн, ‒ отметил он. ‒ Мы реально предложили, как снизить нагрузку на население Украины, на граждан, которые оплачивают непомерные, ничем не обоснованные, завышенные жилищно-коммунальные тарифы».

По прогнозу политика, летнее сезонное снижение цен на газ уже позади. Наступает период роста стоимости энергоносителей, и это может спровоцировать очередной виток повышения коммунальных тарифов, чего оппозиционная политсила намерена не допустить.

«Хочу напомнить, что стоимость и теплоснабжения, и горячего водоснабжения так и не снижалась. При этом долги по коммунальным платежам достигли 52 млрд грн, в то время как в 2013 году они составляли всего 12 млрд грн», ‒ сказал Виктор Медведчук.

По его мнению, голосование по законопроекту «Оппозиционной платформы – За жизнь» о недопущении повышения цен на природный газ станет проверкой для монобольшинства в парламенте и показательным примером того, как в партии «Слуга народа» решают проблемы, больше всего волнующие украинцев.

«Посмотрим на политическую волю украинского парламента. Эта политическая воля в интересах наших людей или она направлена на выполнение указаний МВФ, фонда Сороса и власти, которая находится под внешним управлением США», ‒ констатировал народный депутат.

Медведчук также напомнил, что Киев и Москва контракт на транзит российского газа по территории Украины в ЕС до сих пор не продлили, его действие заканчивается 1 января 2020 года. Но при этом законодательная инициатива «Оппозиционной платформы – За жизнь» все-таки позволит снизить стоимость голубого топлива для рядовых граждан, а значит, нуждается в поддержке Верховной Рады.

Как известно, ВР не поддержала предложенный депутатами от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» проект закона «О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" относительно упорядочения ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ». Представители провластной партии дали за этот законопроект только 33 голоса.

Напомним, «Оппозиционная платформа – За жизнь» настаивает на списании задолженности населения – соответствующий законопроект № 1106-1 уже разработан и зарегистрирован в Верховной Раде.

Кроме того, в парламент уже внесен законопроект № 2126, который позволит обеспечить установление прозрачных и справедливых коммунальных тарифов. Согласно предложенной стратегии, цена газа для населения не должна превышать 3800‒4000 грн. Одной из составляющих снижения цены на голубое топливо являются прямые поставки российского газа (без посредников, без фирм-прокладок, без коррупционных схем). Также предлагается отменить НДС на газ, который идет на нужды населения, и плату за недра, ведь они, в соответствии со статьей 13 Конституции Украины, являются «объектами права собственности Украинского народа».