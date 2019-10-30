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Не проголосовав за создание временной следственной комиссии, которая должна была рассматривать трагические события в Одессе 2 мая 2014 года, действующая власть, представленная в парламенте большинством, продемонстрировала, что не собирается расследовать страшные преступления против украинского народа.

Так прокомментировал голосование в парламенте Виктор Медведчук, народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Напомним, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подготовила постановление «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в городе Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года и повлекли тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка». Однако в Верховной Раде не нашлось достаточно голосов для создания такой комиссии.

«Я хочу напомнить, что погибло, было сожжено живьем 48 граждан Украины. И одесситы, как, впрочем, и все нормальные люди по всей Украине, ждут ответа – кто в этом виноват, кто это организовал, и самое главное – кто должен и понесет в будущем ответственность, уголовную ответственность за эти страшные преступления против представителей украинского народа», – отметил Виктор Медведчук.

Народный депутат напомнил, что прежняя власть не сделала ничего, чтобы одесская трагедия была расследована. А попытки оппозиционных народных депутатов прошлого созыва парламента создать ВСК тоже завершались «нулевым результатом». Сегодня, по мнению Виктора Медведчука, новая власть действует по такому же сценарию.

«Фракция "Слуга народа" отказалась поддерживать это постановление. И это свидетельство того, как они относятся сегодня к расследованиям этого страшного преступления, страшного, еще раз подчеркну, против наших людей, против тех людей, которые погибли в этой страшнейшей одесской трагедии. Это их отношение к людям и в первую очередь, отношение к одесситам», – подчеркнул Виктор Медведчук, напомнив, что и на президентских, и на парламентских выборах одесситы голосовали за Зеленского и его партию, поэтому вправе требовать от него восстановления справедливости.
ForUm

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