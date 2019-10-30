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В зале Верховной Рады произошла потасовка между депутатами, сообщает РБК-Украина.

В частности, потасовка возникла из-за возмущения депутата от ОПЗЖ Николая Скорика в связи с отклонением постановления о создании ВСК относительно событий в Одессе 2 мая 2014.

Первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что если депутаты не займут свои места, то председательствующий закроет заседание.

«Я прошу докладчика остановиться. Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание», - подчеркнул Стефанчук.

В то время в сессионном зале между депутатами возникла ссора, во время которой депутат от ОПЗЖ Николай Скорик плечом толкнул народного депутата от СН Николая Тищенко. Представители фракции «Слуга народа» пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.
ForUm

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