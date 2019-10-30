Верховная Рада отказалась создавать временную следственную комиссию для расследования столкновений 2 мая 2014 в Одессе. Проект постановления инициирован представителями «Оппозиционные платформы - За жизнь», сообщает Радио Свобода.

Против создания ВСК выступили 73 народных депутата, 164 – воздержались. «За» проголосовали 79 народных избранников (среди них - 32 представителя «Слуги народа», 34 - ОПЗЖ, семь внефракционных и шесть - с депутатской группы «За будущее»).

2 мая 2014 из-за противостояния между проукраинскими и пророссийскими активистами погибли 48 человек – шесть из них в центре города от огнестрельных ранений, а 42 – из-за пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.