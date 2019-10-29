Члены фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», народные депутаты Украины IX созыва Кузьмин Р., Загородний Ю. и Приходько Н. обратились с депутатским обращением, требуя от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания с предоставить информацию о нарушениях, выявленных Счетной палатой Украины за 2018 год.

«Из официальных источников нам, как народным депутатам Украины, стало известно, что в июле 2019 года Счетной палатой Украины проводился аудит деятельности Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2018 год. В соответствии с указанным отчетом Счетной палатой Украины было установлено, что в нарушение части четвертой статьи 36 Закона Украины «О публичных закупках» Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания был заключен договор № 17-09 / 2018-1 от 17.09.2018 года о создании новой системы мониторинга теле- и радиоэфира с ООО «Новейшее оборудование» на сумму 40 379 000 грн, условия которого не соответствуют условиям тендерной документации», - говорится в тексте документа.

Руководствуясь статьей 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», члены фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» потребовали от Нацсовета предоставить информацию о устранении нарушений, выявленных Счетной палатой Украины, в том числе при проведении тендера по результатам которого приобретено оборудование систем мониторинга в ООО «Новейшее оборудование» и сообщить, вернуло ли ООО «Новейшее оборудование» денежные средства, уплаченные Национальной советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания на основании договора № 17-09 / 2018-1 от 17.09.2018 г. по созданию новой системы мониторинга теле- и радиоэфира?

Кроме того, депутатов интересует, осуществляет ли в настоящее время Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания мониторинг программ теле- и радиовещания с использованием оборудования, которое было приобретено в ООО «Новейшее оборудование"

Народные депутаты также отметили, что детективами ГБР уже осуществляется расследование преступлений, совершенных представителями Нацсовета, предусмотренных частью пятой статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребление служебным положением в особо крупном размере) и части второй статьи 209 УК Украины (легализация доходов, полученных преступным путем).

Напомним, представители партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» неоднократно заявляли, что за незаконными и необоснованными решениями Нацсовета стоит лично украинский президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.