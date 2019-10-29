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Одно из самых авторитетных польских изданий Energetyka24 опубликовало материал, автор которого обратил особое внимание на деятельность председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в украинской политике.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте издания.

«На другом полюсе находятся Петр Порошенко, которого Зеленский не переваривает на личном уровне, и Виктор Медведчук, который беспокоит президента своими контактами с Владимиром Путиным. Не следует исключать возможность совершения против них определенных действий, но это, безусловно, не будет свидетельством деолигархизации, а лишь скорректирует положение групп влияния», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился о снижении цены на газ для украинцев на 25% во время встречи с руководством правительства РФ и российского "Газпрома".

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что украинская власть не хочет пользовался результатами его переговоров с российскими представителями, так как действует не в интересах украинского народа.  
ForUm

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