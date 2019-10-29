29 октября на заседании Верховной Рады народные избранники почтили минутой молчания память тех, кто отдал свою жизнь ради освобождения Украины от фашистских захватчиков. С таким призывом, зачитав заявление партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», обратился к парламентариям Юрий Загородний.

«Вчера мы праздновали знаменательную дату – 75 лет с момента освобождения Украины от фашистских захватчиков. Слава Украине, чьи сыновья и дочери внесли огромный вклад в эту большую победу. К сожалению, многие из них отдали свою жизнь ради нашего будущего. Уверен, у многих в этом зале, как и у меня самого, близкие и родные погибли ради Великой Победы. Поэтому прошу всех встать и почтить минутой молчания всех погибших в Великой Отечественной войне» – так начал свое выступление в парламенте Юрий Загородний.

После этих слов в зале встали представители всех фракций, независимо от их идеологических позиций и взглядов.

«Мы должны помнить, какой ужас принес фашизм на нашу землю», – заявил народный депутат, подчеркнув, что «фашизм нужно побеждать в каждом поколении, в том числе и нашем».

Юрий Загородний в своем выступлении обратил внимание на то, что в последнее время в Украине наблюдаются активные попытки возродить идеи фашизма, неонацизма, радикального национализма, остающиеся безнаказанными. Парламентарий напомнил о недавнем громком скандале, фигурантом которого стал премьер-министр Алексей Гончарук, посетивший концерт откровенно нацистской группы «Сокира Перуна». Этот его поступок осудили миллионы украинцев, но надлежащей реакции официальной власти так и не последовало.

«Несколько дней назад в Кривом Роге был отправлен в тюрьму гражданин Украины только за то, что был одет в футболку с гербом Советского Союза. И это в то время, когда можно свободно ходить на концерты фашистских групп и хвастаться нацистской символикой. Это издевательство над разумом», – отметил народный депутат, призвав всех украинцев быть достойными памяти своих дедов и отцов.

«Мы не дадим осуществиться реваншу фашизма на украинской земле», – констатировал Юрий Загородний.

Напомним, 28 октября партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» провела по всей стране памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Украины. Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и другие представители партии возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Киеве.