Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что в результате прихода к власти еврореформаторов уровень благосостояния на душу населения пока так и не достиг показателя 2013 года. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«На конец 2000 года в Украине уровень благосостояния на душу населения составлял $874, на конец 2013 года ‒ $9,96 тыс. На конец 2014 года он снизился до $5,72 тыс., а на конец 2015-го ‒ до 4,21 тыс. (упал более чем вдвое). После этого уровень благосостояния в Украине начал расти, но так и не достиг показателя 2013 года. Это показывает глубину той социальной "ямы", в которую скатилось население Украины в результате прихода к власти еврореформаторов», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Народный депутат Украины IX созыва также уверен: новая власть продолжает проводить бесчеловечные социальные эксперименты над собственными гражданами.

Виктор Медведчук указал на то, что, согласно результатам исследования GfK Purchaseing Power Europe 2019, Украина заняла последнее место по покупательной способности граждан среди 42 стран Европы.

«По данным исследования, средний располагаемый доход после вычета налогов на одного жителя Европы составляет в 2019 году 14739 евро. При этом средний украинец располагает суммой в 1830 евро, что в восемь раз меньше, чем в среднем по Европе. Итак, Украина – страна с нищим населением, как по европейским, так и по мировым меркам», ‒ резюмировал политик.

Виктор Медведчук убежден: новая власть, как и предыдущая, упорно делает вид, что Конституции в Украине вообще нет.

«Граждане массово лишаются права на получение субсидий на оплату услуг ЖКХ, а размер субсидий уменьшается. Контроль за ценами на социально важные продукты никто не собирается возвращать. Ни административный, ни рыночный, который используется во многих развитых странах. Вовсю разрабатывается новое трудовое законодательство, лишающее наемных работников вообще каких-либо прав. Готовится всеобщее декларирование... Перечень социальных инициатив власти можно долго продолжать. Безусловно, реализуемый новой властью проект – антисоциальный. В этом отношении она может перещеголять режим П. Порошенко», ‒ заключил нардеп.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что новая власть не делает ничего, чтобы прекратить боевые действия на Донбассе и достичь мира в Украине.