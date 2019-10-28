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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что депутаты фракции «Слуга народа» хотят угодить Международному валютному фонду, именно поэтому они пытаются решить вопрос открытия рынка земли без референдума.

Об этом народный депутат Украины IX созыва сообщил в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, 74% украинских граждан поддерживают идею того, чтобы вопрос рынка земли был вынесен на референдум.

«Когда мы говорим по поводу рынка земли сельскохозяйственного назначения, во-первых, позиция нашей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» это то, что этого нельзя делать. И если и делать, то только через референдум. Вы абсолютно правильно сказали, что 73% наших граждан, согласно социологическим исследованиям рейтинга, против продажи земли сельскохозяйственного назначения. Я добавлю еще одну цифру – 74% наших граждан за то, чтобы этот вопрос вынести на всеукраинский референдум», - отметил нардеп.

Виктор Медведчук также добавил, что законопроект о рынке земли принимался подпольно, чтобы «слуги народа» могли выслужиться перед Соросом и МВФ.

«А то, что происходило на комитете, когда законопроект о рынке земли принимался подпольно, обратите внимание, и когда депутаты утром, а не так как было запланировано – во второй половине дня, уведомляли за 30-40 минут до начала, с той целью, видимо, чтобы эти депутаты не успели на это заседание комитета, и там, как утверждают очевидцы, вопрос рассматривался в течении восьми минут, то это свидетельство одного – любой ценой, по указанию МВФ, указанию фонда Сороса, протащить вопрос связанный с возможностью и открытием рынка продажи земель сельскохозяйственного назначения. Любой ценой», - заключил он.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что вопрос рынка земли должен рассматриваться исключительно на всеукраинском референдуме.
ForUm

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