также в разделеПолитика
Медведчук поздравил ветеранов с 75-летием освобождения Украины 7
Медведчук: Вопрос открытия рынка земли нужно решать исключительно через референдум 11
Назначен новый глава Киевщины 36
Если Зеленский заставит исполнять свои приказы: В Кремле назвал условие разведения сил на Донбассе 39
«Слуга народа» пожалуется правоохранителям на слова Федины о Зеленском 58
Зеленский с Разумковым возложили цветы к могиле Неизвестного солдата 23
Гончарука не впечатлила «показуха» на Черновицкой таможне 20
Скандал в Золотом: Билецкий обратился к Зеленскому 171
Появилось полное видео скандального разговора Зеленского в Золотом 351
Медведчук: Заместитель министра обороны Полищук должен быть отправлен в отставку 319
Сенцов прокомментировал разговор Зеленского с ветеранами в Золотом 98
Прокуратура объявила подозреваемым экс-заместителя главы Харьковской ОГА 30
Венецианская комиссия прибыла в Украину 30
Зеленский назначил посла Украины в Восточном Тиморе 16
Суд арестовал заместителя Филатова 44
Президент назначил нового главу Луганской ОГА 44
Украине не следует подавать повторную заявку на получение ПДЧ в НАТО 28
Зеленский «наехал» на военного из-за вопроса о протестах (Видео) 422

Крупное кубинское СМИ «Пренса Латина» опубликовало материал о создании временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины в отношении телеканалов, которые связывают с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа –  За жизнь» Виктором Медведчуком.

Об этом говорится на официальном сайте издания.

«Украинское правительство начало судебный процесс над тремя телеканалами тогда, когда в столице проходят демонстрации ультранационалистов и неофашистов против мира на Донбассе. Каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK считаются принадлежащими Тарасу Козаку, который является одним из руководителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая выступает за мир на Донбассе и развитие позитивных связей с Россией», – говорится в сообщении.

Автор статьи также отметил, что несмотря на то, что украинские телеканалы принадлежат разным олигархам, комиссия будет расследовать деятельность только телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Хотя в Украине есть олигархи, которые владеют собственностью почти во всех сферах экономики и СМИ, комиссия сфокусировалась только на этих трех каналах, чтобы узнать подробности об их покупке и источниках финансирования», – сообщается в тексте.

В материале также приводятся случаи, когда неофашистские группы осуществляли провокации в адрес журналистов и сотрудников телеканалов «112 Украина» и NewsOne.

«В случае с каналом NewsOne, его офисы были заблокированы и частично сожжены неофашистскими группами только за факт организации телемоста между гражданами России и Украины, без политиков или политологов. На редакцию канала «112 Украина» также напали ультранационалистические группы, которые едва не сожгли ее», – резюмировал автор.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Богдан.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги