Председатель Политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук уверен, что заместитель министра обороны Украины Александр Полищук должен быть отправлен в отставку.

С таким заявлением народный депутат IX созыва выступил после скандального интервью Полищука белорусскому изданию Хартыя’97.

Скандальное интервью белорусскому изданию Хартыя’97 свежеиспеченного заместителя министра обороны Украины Александра Полищука, который видит в Беларуси угрозу военной агрессии и убежден, что переговорную площадку в Минске нужно закрывать, наносит вред украинско-белорусским отношениям и Минскому процессу, - отметил нардеп.

Виктор Медведчук также сообщил, что подобные заявления замминистра вписываются в стратегию партии войны Порошенко-Турчинова-Парубия, однако противоречат позиции президента Зеленского.

Заявления Полищука о том, что одним сетчатым забором от Беларуси не отгородиться и что Украина должна быть готова к тому, чтобы отражать военную агрессию или эскалацию возможной военной агрессии и со стороны Беларуси, идеально вписываются в стратегию партии войны Порошенко-Турчинова-Парубия. Но в корне противоречат позиции президента Зеленского, который после октябрьской встречи на Втором форуме регионов Украины и Республики Беларусь прямо заявил, что белорусско-украинская граница остается границей мира и сотрудничества, а также поблагодарил за предоставление Республикой Беларусь площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на нашем украинском Донбассе, - добавил он.

Резюмируя, политик заявил, что такая позиция киевской власти наносит непоправимый удар по репутации Украины на международной арене.

Убежден, заместитель министра обороны Полищук, который поставил под угрозу украинско-белорусские отношения и Минские соглашения, должен быть отправлен в отставку. Это станет лучшим доказательством тому, что официальный Киев сохраняет приверженность Минским соглашениям, которые на сегодняшний день являются единственными и безальтернативными для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, - заключил Медведчук.

Напомним, председатель политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть действует не в интересах украинского народа, поскольку даже не пытается достичь мира в Украине.