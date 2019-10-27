Председатель комиссии российского Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал резкий разговор президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами в Золотом в субботу, 26 октября.

«Бойко (сопредседатель партии Оппозиционная платформа — За жизнь — ред.) прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает „добробатив“ покинуть позиции, момент для встречи „четверки“ сдвигается в смутное будущее. Получается, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Так, готовность нулевая», — заявил он в своем Twitter.

Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает «добробатов» покинуть позиции, момент для встречи «четверки» сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 октября 2019 г.

Напомним, 26 октября пророссийские боевики, имитируя готовность провести разведение сил и средств в районе Богдановки, обстреляли ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.