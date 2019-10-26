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У Зеленского и его администрации не получается выстроить коммуникацию с политической элитой РФ, делает вывод политический консультант и публицист Дмитрий Джангиров, анализируя информацию об очередной встрече главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука с российским премьером Дмитрием Медведевым.

По словам Джангирова, в Офисе президента тоже есть люди, которые пытаются наладить контакты с РФ, но безуспешно.

Например, обращает внимание Джангиров, у президента Зеленского есть помощник Андрей Ермак, который пытается вести переговоры с представителями РФ.

«Однако именно здесь и проявляется существенное различие в уровне контактов. Встреча Виктора МЕДВЕДЧУКА с Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ по «межпартийной линии» … тем не менее, является неоспоримым личным политическим достижением МЕДВЕДЧУКА и партийным успехом ОПЗЖ», - подчеркивает публицист.

«Ибо здесь успешность встречи / переговоров предопределена «премьерским» статусом Дмитрия МЕДВЕДЕВА, а, в силу этого – самим фактом встречи», - конкретизировал политический консультант.

На контрасте, отмечает Джангиров, Ермак не имеет возможности вести переговоры с людьми, принимающими решения.

«С Андреем ЕРМАКОМ ситуация прямо противоположная, ибо уже сам статус его контактов – российские чиновники «средней руки» – не позволяет нам дать оценку результатов такой встречи, даже если сторонами достигнуто полное взаимопонимание», - пояснил он.

«Попросту говоря, Андрей ЕРМАК не ведет переговоры с людьми, принимающими решения, а потому переговорный процесс не находится у него под контролем», - расставляет  акценты автор.

Впрочем, отмечает Джангиров, у главы ОП Андрея Богдана ситуация еще печальнее, чем у Ермака, потому что руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно просто не берет трубку, когда ему звонят из Киева.

«На его фоне еще печальнее выглядят попытки Андрея БОГДАНА установить контакты со своим визави -- главой Администрации Президента РФ Антоном ВАЙНО. В Москве историю с многочисленными попытками главы ОП Украины дозвонится до АП РФ рассказывают уже в анекдотическом залоге, ибо с первого раза было ясно, что ВАЙНО для БОГДАНА -- «вне зоны доступа», - поделился политический консультант.

Поэтому, поясняет Джангиров, «переговоры МЕДВЕДЧУКА и ЕРМАКА слишком разноплановы». А успех переговоров между Украиной и РФ зависит в первую очередь от статуса переговорщика, аргументирует он.

«Однако, еще раз заострю главную мысль – эффективность переговоров во многом изначально определяется уровнем переговорщиков. И пока «ЗЕ-команде» ожидать эффективности не приходится», - констатировал политический консультант и публицист Дмитрий Джангиров.
ForUm

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