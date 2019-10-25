Журналистка Ирина Тиран прокомментировала встречу председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российским премьером Дмитрием Медведевым и заявила, что нынешняя украинская власть обязана использовать возможности народного депутата Виктора Медведчука, если хочет действовать в интересах народа.

Об этом эксперт сказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Власть должна использовать возможности Медведчука, чтобы снизить цену на газ в Украине. Я понимаю, что, возможно, кто-то из "Слуги народа" не захочет, чтобы его имя связывали с Медведчуком, но тут нужно думать о пользе для Украины и пользе для народа. Если можно снизить цену на газ на 25%, при этом интересы украинцев не будут преданы, то этим нужно пользоваться. А не использоваться этим – это значит действовать против интересов народа», – отметила Тиран.

Журналистка также добавила, что, если украинская власть хочет достичь мира в Украине и прекратить боевые действия на Донбассе, она должна пользоваться теми, кто реально имеет влияние и серьёзные контакты на «противоположной» стороне.

«Я считаю, что в процессе переговоров, в процессе дипломатии установления мира нет никаких "нельзя", "не нужно", ведь нужно договариваться напрямую, и через людей, которые реально имеют влияние на ту сторону, с чьим мнением реально считаются. И реально, это должно использовать, в первую очередь, государство», – резюмировала Тиран.

Напомним, Виктор Медведчук провел встречу с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым, в ходе которой обсуждался вопрос транзита газа в Украину.

Как сообщалось ранее, в результате переговоров председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» с руководством российского «Газпрома», Виктору Медведчуку удалось договориться о снижении цены газ на 25% для украинцев при организации прямых поставок из РФ.

Народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что украинская власть действует против интересов украинского народа, поскольку не хочет пользоваться результатами его переговоров с руководством российского правительства.