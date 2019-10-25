Фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» будет настаивать на проведении референдума относительно снятия моратория на продажу земли. Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Люди хотят, чтобы их спросили, можно ли продавать землю сельскохозяйственного назначения, и после этого принимать решение, в том числе и закон. А сегодня позиция нашей фракции, которую мы будем отстаивать, это мораторий на земли сельскохозяйственного назначения, это обязательность проведения референдума, а для этого надо принять закон о референдуме всеукраинском и местном, и я хочу сказать, что мы когда-то еще в формате общественного движения «Украинский выбор» в 2012 году разработали это законодательство, более того, в последнее время мы подали в виде законопроектов от нашей фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» этот законопроект, или, если быть точным, законопроект в ВР, который почему-то не рассматривается, хотя, если вспомнить слова господина Зеленского, то он неоднократно говорил - это то, о чем он говорил, он так мало о чем-то говорил, но в данном случае он именно говорил о том, что один из первых или первый закон будет о референдумах. Потому что мнение общества, мнение людей - это очень важно. И внедрение механизмов народовластия, предусмотренных статьей 5 Конституции, это концептуально и стратегически является необходимым. Это наша позиция, и мы в этой позиции его бы поддержали и готовы поддержать его сегодня и завтра, потому что референдумы и их механизм нужен для того, чтобы знать мнение людей по тому или иному вопросу», - указал нардеп.

«А уж заниматься вопросами реализации или принятия решений по реализации земель сельскохозяйственного назначения и введения рынка этих земель - без мнения людей точно не обойтись. Потому что, согласно Конституции, сегодня это исключительная собственность наших граждан, это исключительная собственность украинского народа, и распоряжаться именно таким образом власти, которая пришла, и власти, которая имеет хоть и высокий уровень доверия еще пока, чтобы они принимали это решение сами или в парламенте, где есть монобольшинство партии «Слуга народа», или в правительстве на уровне президента - нельзя. Потому что можно было косвенно согласиться с этим тезисом принятия ими решения, если бы, например, во время избирательной кампании кандидат в президенты господин Зеленский сказал, что мы за введение рынка земли, земель сельскохозяйственного назначения, я выступаю, что это должна быть свободная продажа. Вот если он с этим шел на выборы и получил тот уровень доверия, в чем я очень сомневаюсь, тогда еще ему косвенно можно было выдвигать подобные требования и реализовывать подобные действия. Или его партия, которая бы заявила о рынке земли, о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Но ни в первом, ни во втором случае этого не было, люди этого не знали, люди за это не голосовали. И поэтому сегодня только референдум, и это твердая и принципиальная позиция нашей партии, может лежать в основе принятия решений о продаже земель сельскохозяйственного назначения», - добавил Медведчук.