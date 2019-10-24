Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук считает, что разведение сил на Донбассе состоится, если на то будет политическая воля президента Украины Владимира Зеленского и его принципиальная позиция на этот счет. Об этом нардеп заявил в эфире телеканала 112 Украина.

«Это (разведение. - Ред.) обязательно состоится, если на это будет политическая воля президента Украины господина Зеленского. Во-вторых, то, что ведется такая подготовка, это очень хорошо. То, что есть такие намерения, – это великолепно. Но реализация может иметь место только при принципиальной позиции. Я, например, не понимаю, почему это не произошло до сегодняшнего дня. Почему и какие основания были положены в основу того, что это не закончилось тем, что предусмотрено как основание для дальнейшего продвижения в вопросах мира вперёд и созыва в том числе и «нормандского формата»? Почему? Потому что объяснение по поводу того, что национал-радикалы не дали этого сделать, я серьезно воспринимать не могу», - сказал Медведчук.

Народный депутат также сказал, что уступки национал-радикалам в этом вопросе - не более, чем отговорка.

«Потому что тогда у нас в стране нет власти и власть не обладает монополией на применение силы, которая гарантирована власти Конституции Украины. Если есть какие-то другие соображения, мне могут привести в качестве аргумента, что были проведены многочисленные акции, митинги, протестные акции, в том числе и в Киеве, и во многих городах. Некоторые органы местного самоуправления и областные районные советы рассматривали этот вопрос и призывали к невыполнению «формулы Штайнмайера». Да, это может все иметь место. Да, люди и граждане Украины, в соответствии с Конституцией, имеют право на протестные акции. Но власть, которая облачена полномочиями на выполнение и реализацию власти, власть, которая пришла сегодня и заняла кабинеты во всех должностных, на всех должностных позициях в нашей стране, она шла именно с главным знаменем и на этом знамени, кроме всего прочего, но главным, как черным по-белому или белым по-черному: мир на Донбассе, возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс, пПрекращение боевых действий», - подчеркнул нардеп.



«Но власть пошла другим путем. Этот другой путь я называю «отсутствием политической воли на мир и отсутствием желания сегодня прекратить боевые действия и установить мир». Сегодня позиция команды Зеленского, на мой взгляд, объективно характеризуется именно таким образом», - резюмировал Медведчук.