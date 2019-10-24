У чиновников администрации Зеленского нет такого уровня контактов, как у главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Так политтехнолог Михаил Чаплыга прокомментировал новость о встрече Медведчука с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

«У нас об этом очень кратко... Но вчера Медведчук встретился с Медведевым - главой правительства РФ», - написал Чаплыга у себя в Facebook.

Чаплыга напомнил, что первые лица РФ подтвердили свою готовность дать Украине скидку на газ, о которой договорился Виктор Медведчук.

«И это на фоне предложений РФ о скидке при прямых поставках газа, о которых ранее говорил на аналогичных встречах все тот же Медведчук.

И на фоне заявлений КМУ о том, что при отсутствии транзита из РФ (возможности отбирать напрямую газ, оформляя его через прокладки как реверс) нам грозит суровая зима в плане теплоснабжения», - предупреждает политтехнолог.

По словам Чаплыги, у людей Зеленского просто нет такого уровня контактов, их максимум - это чиновники среднего звена РФ.

«Как бы там ни было, но именно такие встречи демонстрируют уровень контактов. Например, тот же Ермак, помощник Зеленского и другие чиновники (например, министр иностраных дел Пристайко) в Минске ведут переговоры с чиновниками уровнем не выше заместителя Медведева», - пояснил политтехнолог.

По оценке Чаплыги, встреча Медведчука с главой российского правительства продемонстрировала, что уровень контактов Медведчука - это первые лица РФ.

«Все это говорит о разном уровне контактов. Медведчук постоянно общается с Путиным и другими первыми лицами РФ. Кто-то - с президентами и премьерами, а кто-то с главспецами. А уровень контактов, как мы понимаем - это уровень решения вопросов», - заключил политический эксперт.

Вместе с тем, подчеркивает Чаплыга, вопрос с поставками газа нужно решать, потому что «зима неумолимо наступает и поле для маневра у Зеленского неотвратимо тает».

«Может пора прекратить говорить о «зраде» и либо крестик снять, либо трусы надеть. Ибо не может решение о прямых поставках электроэнергии из РФ быть «перемогой», а переговоры о прямых поставках газа - «зрадой», - задается вопросом политтехнолог Михаил Чаплыга.