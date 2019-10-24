также в разделеПолитика
Медведчук: Разведение сил на Донбассе обязательно состоится, если на то будет политическая воля Зеленского 19
Еще один нардеп прошла «детектор лжи»: взятки не брала, но предлагали 19
Депутаты Европарламента выступили за независимость украинской судебной системы 13
Верховный суд не восстановил Шокина в должности генпрокурора 21
Дубилет разъяснил идею отмены печати законов в прессе 13
Медведев встретился с Медведчуком и обсудил сотрудничество «Единой России» с «Оппозиционной платформой – За жизнь» 62
Партия Порошенко выиграла суд у NewsOne 144
Нардеп от «Голоса» обещает прийти на «полиграф-вечеринку» 31
В «Слуге народа» советовали Шевченко не общаться с российским ТВ 29
Арахамия обещает показать свидетеля взяток в Раде по ТВ 24
Офис президента: Нет никаких оснований возвращать ПриватБанк бывшим акционерам 65
Суд дал ГБР доступ к материалам «Схем» об отпуске Порошенко на Мальдивах 41
В НАТО планируют расширить помощь Украине 28
Медведчук: Обвинения в адрес Ткаченко в коррупции – это обвинение Зеленскому, что он ничем не отличается от Порошенко 28
Арахамия: Почти все «слуги» из финкомитета согласились пройти полиграф 29
Еще один «кварталовец» стал советником секретаря СНБО 56
Зеленский: Все члены комитета финансов должны пройти «детектор лжи» 27
Нардеп от «Слуги народа» оскандалился выступлением на российском ТВ 122

У чиновников администрации Зеленского нет такого уровня контактов, как у главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Так политтехнолог Михаил Чаплыга прокомментировал новость о встрече Медведчука с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

«У нас об этом очень кратко... Но вчера Медведчук встретился с Медведевым - главой правительства РФ», - написал Чаплыга у себя в Facebook.

Чаплыга напомнил, что первые лица РФ подтвердили свою готовность дать Украине скидку на газ, о которой договорился Виктор Медведчук.

«И это на фоне предложений РФ о скидке при прямых поставках газа, о которых ранее говорил на аналогичных встречах все тот же Медведчук.

И на фоне заявлений КМУ о том, что при отсутствии транзита из РФ (возможности отбирать напрямую газ, оформляя его через прокладки как реверс) нам грозит суровая зима в плане теплоснабжения», - предупреждает политтехнолог.

По словам Чаплыги, у людей Зеленского просто нет такого уровня контактов, их максимум - это чиновники среднего звена РФ.

 «Как бы там ни было, но именно такие встречи демонстрируют уровень контактов. Например, тот же Ермак, помощник Зеленского и другие чиновники (например, министр иностраных дел Пристайко) в Минске ведут переговоры с чиновниками уровнем не выше заместителя Медведева», - пояснил политтехнолог.

По оценке Чаплыги, встреча Медведчука с главой российского правительства продемонстрировала, что уровень контактов Медведчука - это первые лица РФ.

«Все это говорит о разном уровне контактов. Медведчук постоянно общается с Путиным и другими первыми лицами РФ. Кто-то - с президентами и премьерами, а кто-то с главспецами. А уровень контактов, как мы понимаем - это уровень решения вопросов», - заключил политический эксперт.

Вместе с тем, подчеркивает Чаплыга, вопрос с поставками газа нужно решать, потому что «зима неумолимо наступает и поле для маневра у Зеленского неотвратимо тает».

«Может пора прекратить говорить о «зраде» и либо крестик снять, либо трусы надеть. Ибо не может решение о прямых поставках электроэнергии из РФ быть «перемогой», а переговоры о прямых поставках газа - «зрадой», - задается вопросом политтехнолог Михаил Чаплыга.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
23
Теги