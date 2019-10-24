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Высший антикоррупционный суд назначил психологическую экспертизу бывшему министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику с использованием полиграфа. Об этом говорится в материалах суда, сообщает 112 Украина.

Так, 7 октября в суд поступило ходатайство адвоката Насалика Бойко с просьбой назначить в рамках дела в отношении экс-министра психологическую экспертизу с применением компьютерного полиграфа, при этом эксперты должны установить, появляются ли у него в ходе психофизиологического исследования с использованием полиграфа психофизиологические реакции, свидетельствующие о получении им от другого лица денежных средств в размере 1 млн 249 тыс. 287,70 долларов в соответствии с договором займа от 10 июля 2014 года.

16 октября суд частично удовлетворил это ходатайство и назначил в рамках уголовного производства психологическую экспертизу с применением полиграфа.

Проведение экспертизы поручено экспертам Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции.

Напомним, по данным следствия, в 2014 году Игорь Насалик получил в долг 1,249 млн долларов, однако не внес информацию об этом в ежегодные декларации.

Детективы Национального антикоррупционного бюро в июле 2019 года сообщили министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику о подозрении в декларации недостоверной информации.

Сам министр Насалик заявил, что выдвинутое ему подозрение политически мотивировано.
ForUm

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