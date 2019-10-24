Украина столкнется с серьезными проблемами в случае непродления контракта с РФ на транзит газа через украинскую территорию, срок действия которого заканчивается 1 января 2020 года. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

«Тот 21 миллиард – это действительно рекордный объем газа в наших в газохранилищах - но дело в том, что там не есть газ, который принадлежит Украине - там его хранят еще газовые операторы европейские и европейские собственники этого газа. Это первое. Его еще надо купить. А второе - что самое главное, я подчеркиваю это, - это вопрос подачи этого газа на различные участки территории Украины. Потому что если не будет транзита газа, если не будет прямых поставок газа, то есть не будет задействована газотранспортная система Украины не только в плане транзита в Европу, как это происходило классически всегда, но и в том числе транзита газа на территорию Украины, если не будет прямых поставок газа из России, как это было в последние годы, то тогда возникает вопрос - как этот газ будет попадать во многие регионы, в том числе и отдельные регионы и районы юго-востока при повышенных температурах и при определенных климатических условиях, потому что давление в трубе будет отсутствовать, давление в газотранспортной системе на этих участках не даст возможность транзитировать этот газ дальше. Поэтому проблемы, к сожалению, будут, если не будет сохранен транзит, и если сегодня не будет принято решение, потому что и контракт по транзиту газа, и контракт по прямым поставкам газа из РФ в Украину заканчиваются 1 января 2020 года», - подчеркнул народный депутат.

«Поэтому проблема остается, это очень серьезная проблема поставок газа. Потому что разговоры о реверсе, который являлся липовым всегда, потому что как такового реверса газа из Европы никогда не было, может превратиться назло, но уже действующей власти и перейти от предыдущей власти, которая рассказывала сказки о том, что мы соскочили с российской газовой иглы, но газ мы получали из России, который в Европу не шел, он оставался и был потреблен и реализовывался на территории Украины без посещения этим газом Европы, так вот, этот реверс, о котором рассказывали, как я сказал, липовый реверс, может стать реальностью. А вот если он будет реальностью, и по этому реверсу надо будет покупать газ, то тут возникает вопрос - насколько мы сможем обеспечить полностью территорию Украины, потребности как граждан, так и предприятий, потребителей газа необходимыми объемами. Эта проблема существует, она никуда не ушла. Это первое. И второе, отвечая на ваш вопрос, хочу сказать, что вопрос транзита газа - это актуальная тема для Украины, и Украина здесь, в первую очередь, может сохранить тот транзит, который был и который заканчивается первого января, если на это пойдет российская сторона, но мы всегда высказывались и утверждали, что универсальным, приемлемым и наиболее эффективным для интересов нашей страны является создание газотранспортного консорциума с участием Украины (как владелицы газотранспортной системы), России (как поставщика газа) и потребителей газа, то есть представителей компаний стран-членов Евросоюза. Это самый оптимальный вариант, который мог бы сохранить поступления средств от транзита газа в доходную часть бюджета Украины, который бы мог возместить и компенсировать все затраты и который является наиболее выгодным экономически для нашей страны. К сожалению, сегодня говорить о том, что это возможность первого января - нельзя, потому что время утрачено, причем утрачено безвозвратно», - объяснил Медведчук.

Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что предложенный властью бюджет на следующий год - это бюджет бедности, который ничем не отличается от бюджетов, принимаемых ВР в 2014-2019 годах.