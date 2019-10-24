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Премьер-министр Российской Федерации, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев встретился с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь», депутатом Украинской рады девятого созыва Виктором Медведчуком. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

На встрече, которая прошла в среду вечером, обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между партиями.

Напомним, летом 2019 года Дмитрий Медведев уже проводил встречу Виктором Медведчуком. Стороны обсуждали межпарламентское взаимодействие России и Украины, ситуацию с транзитом газа и другие вопросы.
ForUm

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