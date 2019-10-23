Деятельность народного депутата от «Слуги народа» Александра Ткаченко положительных оценок в обществе не получит и не вызовет. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала 112 Украина.

«Я думаю, это абсолютно объективно будет отражаться на поддержке власти, потому что Ткаченко, как председатель комитета, как один из членов команды Зеленского, сегодня осуществляет деятельность, которая, естественно, положительных оценок в обществе не получит и не вызовет по одной простой причине: в данной ситуации, и это было правильно отмечено, в том числе и нашими депутатами, которые обратились и в НАБУ, и в ГБР о возбуждении уголовного преследования Ткаченко, я считаю, законного и обоснованного, с учетом того, что здесь есть серьезная, причем уже подтвержденная во многом, коррупционная составляющая», – сказал он.

Медведчук подчеркнул, что речь идет об элементарной коррупции в интересах Ткаченко. «Можете себе представить: сейчас он председатель комитета, а завтра он может стать, и мы уже знаем, что для этого есть реальные, веские основания так утверждать, главой администрации в городе Киеве. Можете себе представить, человек, который обвиняется в коррупции, сегодня может быть назначен на высокую должность: руководителя города Киева! Как к этому отнесутся киевляне? Какую оценку дадут наши украинские граждане?» – отметил политик.

Медведчук также считает, что Ткаченко должен нести ответственность в соответствии с законом, и он должен не предлагаться в качестве претендента на высокую должность, как соискатель на эту должность, а он должен получить правовую оценку своей деятельности.

«Потому что подобные действия с его стороны, они не просто бросают тень, это обвинение не Ткаченко. Это обвинение Зеленскому и его команде: что пришли люди, которые ничем не отличаются в своих действиях от той команды, которая была отправлена в отставку в результате президентских и парламентских выборов. Эти люди пришли к власти, эти люди сегодня пытаются, в том числе и через законодательную власть, через монобольшинство в ВР, проводить те законы и ту политику, которая выгодна лично им, а не украинскому народу», – сказал он.

Медведчук добавил, что эта политика ни в коей мере не влияет на улучшение уровня благосостояния или уровня доходов простых украинцев.

«Она влияет на уровень доходов, но отдельных лиц. В данном случае тот законопроект, который был пролоббирован, который был проведен, руководство по проведению и голосованию которого осуществлял Ткаченко, это закон на увеличение и улучшение доходов лично его и его приближенных. Поэтому, естественно, подобная политика, я уверен, если не сегодня, то завтра найдет объективное отражение на авторитете власти в целом, в том числе и через этот конкретный поступок», – уверен политик.