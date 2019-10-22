Подготовка очной встречи глав государств «нормандской четверки» осложнена из-за новых подходов и запросов «одной из сторон». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что на данный момент нельзя говорить о сроках проведения встречи. «Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков (саммита. ‒ Ред.) нет и быть не может, потому что, как вы знаете позицию президента РФ Владимира Путина, сначала должна быть подготовка, потом ‒ саммит», ‒ сказал Песков.

Он подчеркнул, что подготовка вестись не может, поскольку постоянно меняется запросная позиция одной из сторон. «В ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, «нормандский формат» испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, это затягивает столь ценное время», ‒ добавил Песков.

Заявление пресс-секретаря президента РФ подтверждает оценку и прогнозы, которые дал глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя требования, озвученные украинской стороной на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября.

Подобная позиция, убежден Виктор Медведчук, свидетельствует о том, что «мирный процесс ‒ процесс мирного урегулирования и прекращения боевых действий ‒ на сегодняшний день фактически срывается». По его мнению, это означает, что «мирный процесс остановлен и нет политической воли на установление мира со стороны президента Украины.

Вину за срыв процесса мирного урегулирования конфликта на Донбассе Виктор Медведчук возложил именно на президента Украины. «Я отношу это не к делегации, потому что украинская делегация не могла действовать без директивы господина Зеленского», – сказал политик.

Виктор Медведчук призвал Киев следовать Минским соглашениям, которые являются безальтернативными. «Так считают от Вашингтона до Киева во всем мире ‒ план, который может, во-первых, прекратить боевые действия, во-вторых, установить мир. И по этому плану, по выполнению Минских соглашений, должны двигаться все заинтересованные стороны, и в первую очередь, во главе этого движения должна быть Украина, потому что это все происходит на территории Украины… Надо сделать все, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина ‒ на Донбасс», – резюмировал Медведчук.