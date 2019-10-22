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К 1 октября власти собирались принять закон о снятии моратория на продажу государственных паев. Продажа украинской земли невозможна в условиях современности, ведь ставит интересы крупных корпораций, в частности фонда Сороса и Международного валютного фонда, выше интересов украинских аграриев. Это подчеркивает председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, сообщает  112 Украина.

«Это указание идет от фонда Сороса. А представителей фонда Сороса в Украине так много, как не было никогда. Я имею в виду и парламент, и правительство, и власть в целом. И именно эти силы проталкивают сегодня любой ценой, несмотря на серьезные риски потери авторитета и рейтинга власти, для того чтоб реализовать эту формулу продажи земель сельскохозяйственного назначения, в том числе иностранцам и иностранным компаниям», – отметил он.

Политик уверен, что принятие закона о снятии моратория с украинской земли приведет к потере рейтинга избранной власти и президента. И не исключает, что на этом и закончится эпоха правления Зе-Команды.

«Это, конечно же, результат дилетантства, это, конечно же, результат той позиции любой ценой добиться продажи земли. Но мне кажется, это еще и отсутствие полной ответственности осознания того, к чему это приведет. И для власти это может сыграть очень серьезную услугу, медвежью услугу, которая может не просто поколебить их рейтинги и авторитет. А может просто поставить точку по вопросу того, на сколько эта власть сможет дальше оставаться властью», – подчеркнул Медведчук.

Кроме того, в партии считают, что проводить земельную реформу без согласия украинцев будет политическим преступлением. Поэтому единственным выходом видят проведение общенационального референдума.
ForUm

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