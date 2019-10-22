На данный момент есть два переговорных канала по газу, пишет на сайте «Корреспондент» политический аналитик Алексей Калиниченко.

По словам Калиниченко, официальный канал - это руководство «Нафтогаза» и другие чиновники. Но пока у Коболева и компании ничего не получается, констатирует он.

«Время уходит, у Коболева & Co ничего не получается, поэтому подключились структуры ЕС», - поясняет политический эксперт.

«Третий раунд переговоров прошел в Брюсселе 19 сентября. Но, как говорится, пока воз и ныне там. Потому что пока непонятны даже контуры возможной сделки, не говоря уже о конкретике», - констатирует автор.

По словам Калиниченко, «одна из причин в том, что руководство «Нафтогаза» откровенно подыгрывает интересам США (вспомните, куда Коболев отправил свою премию), а американцы не дали разрешения договариваться с Россией по газу».

Что касается еще одного переговорного канала, то Калиниченко напомнил, что украинский политик Виктор Медведчук еще в марте договорился с руководством России о скидке 25 % при условии, что Украина будет закупать газ напрямую у «Газпрома».

«Второй канал – это Виктор Медведчук, который на прямом контакте с Владимиром Путиным и политической элитой РФ. Он еще в марте договорился с российским премьером Медведевым и главой «Газпрома» Миллером о поставках газа и скидке для Украины», - подчеркнул автор.

Поэтому, пояснил Калиниченко, когда Алексей Миллер говорит о скидке, то имеет в виду именно ту скидку, о которой договорился Медведчук.

«Поэтому когда сегодня Миллер говорит, что Украина может покупать газ как минимум на 20 % дешевле, глава «Газпрома» имеет в виду скидку, о которой весной договорился Медведчук», - пояснил политический аналитик Алексей Калиниченко.