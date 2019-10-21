Три члена Нацсовета по радио и телевещанию завершили свои полномочия и не имели права принимать решения и участвовать в принятии решения, они были нелегитимными, а значит, все решения, принятые с их участием, являются нелегитимными. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Принятие закона, подписание его и введение в действие означает, что вот этот факт нарушения в составе Нацсовета, что три, как вы правильно сказали, члена Нацсовета по радио и телевещанию закончили свои полномочия и не имели права принимать решения и участвовать в принятии решения, они были нелегитимными, а значит, все решения, принятые с их участием, являются нелегитимными. Какие решения? Давайте вспомним, когда наступил этот момент их нелегитимности и прекращения полномочий. Это решения по лишению вас, канала «112», цифровой лицензии, это решение в отношении NewsOne, когда выносилось и было принято решение обратиться в суд о лишении спутниковой лицензии. Это вопросы принятия решений в отношении телеканала ZIK о незаконной, как я считаю, дополнительной, внеочередной проверке деятельности этого вещателя. Получается, что эти люди не имели права принимать участие в обсуждении и не имели права голосовать за эти решения. Но они же принимали участие в этом решении», - сказал нардеп.

Также Медведчук считает, что само по себе принятие закона является подтверждением его нелегитимности.

«Потому что если бы это все было законно, то зачем надо было принимать этот закон? Ну выполняют они свои обязанности до избрания новых членов совета, ну пусть продолжают выполнять. А коль это утверждено законом, то это означает, что все, что было до того, было незаконным. Именно для этого и потребовался закон, который был принят. Но когда он принят, это означает автоматически признание того факта, что вот то, что было незаконно. И когда речь идет о трех каналах, о которых мы сейчас ведем дискуссию, вот все эти действия и в отношении ZIK, и в отношении «112», и в отношении NewsOne были незаконными, и сегодня Национальная рада по радио и телевещанию должна их пересмотреть и пересмотреть решения о лишении цифровой лицензии «112» и пересмотреть назначение проверки ZIK, и пересмотреть решение об обращении в отношении канала NewsOne в суд по поводу лишения лицензии. Все эти действия были незаконными, и власть, которая инициировала, приняла, подписала и ввела в действие закон, этот факт подтвердил», - подчеркнул нардеп.

Напомним, 17 октября Верховная Рада проголосовала за проект постановления № 2152, который предусматривает расследование деятельности трех телеканалов: NewsOne, «112 Украина», ZIK.