Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал скандальное совместное выступление хора Веревки и «Квартала 95», которые высмеяли поджег дома экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой.

По словам Виктора Медведчука, новая украинская власть унаследовала отвратительную черту режима Порошенко - злорадствовать над жизненными бедами своих оппонентов.

«Циничная способность злорадствовать над жизненными бедами своих оппонентов и инакомыслящих, радоваться пожарам и смертям была визитной карточкой сторонников режима Порошенко. Новая власть унаследовала эту отвратительную черту, уверенно идет по пути Порошенко и неминуемо придет к тому же бесславному финалу», - отметил народный депутат IX созыва.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что после того, как главой Нацбанка стала Валерия Гонтарева, в стране начались колоссальные проблемы с возвращением вкладов, а сотни банков были уничтожены.