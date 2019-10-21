Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому не нравятся только те телеканалы, которые связывают с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком.

Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Погребинского, в ходе пресс-марафона, Зеленский не только врал, отвечая на вопрос о давлении на свободу слова в Украине, а ещё и пригрозил телеканалам «112 Украина», NewsOne и ZIK «тяжелыми временами».

«До последнего времени, буквально неделю тому назад, я так и не мог поймать Зеленского на какой-то лжи откровенной. Но вот когда был марафон в прошлый четверг, когда журналист 112 канала задал ему вопрос. Значит, что сказал президент? Вопросом на вопрос, по-одесски. Значит, "Я лично наезжал на ваши телеканалы, я вот лично?". Ну, это что, у него как бы с памятью что-то плохо? То есть, можно просто привести цитату, когда он говорил – не просто говорил, что ему не нравятся каналы, которые связывают с фамилией Медведчук, и что их ждёт ещё как бы тяжелые времена», – отметил политолог.

Эксперт также добавил, что окружение Зеленского специально говорит ему о том, что руководство телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK – его враги.

Как ранее сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, за давлением на независимые демократичные телеканалы стоит лично глава украинского государства Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан.