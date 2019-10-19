Цена на газ для Украины может быть снижена на 20%, если будут осуществляться прямые поставки топлива из России.

Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей в Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», – сказал Миллер.

Глава «Газпрома» также отметил, что прямые поставки газа в Украину будут значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы, поскольку это тот же самый российский газ.

В свою очередь председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что покупка Украиной газа на 25% дороже является ее правом.

«К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право. Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%», – заявил премьер-министр РФ.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился сруководством «Газпрома» и российского правительства о снижениицены газа на 25% для украинцев при организации прямыхпоставок из РФ.

Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет воспользоваться результатами этих переговоров, поскольку действует вопреки интересам народа.