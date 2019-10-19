также в разделеПолитика
Горбатюка не допустили к переаттестации 34
UrduPoint: Украинская власть проверяет только те телеканалы, которые связывают с Виктором Медведчуком 23
У Виктора Медведчука - самый посещаемый YouTube-канал среди украинских политиков 36
Albanian Daily News: Партия Медведчука вернулась в парламент с сенсационной поддержкой избирателей 36
Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении 43
ОПЗЖ: Цель Зеленского – установление в стране медиадиктатуры 18
«Слуга народа» решила поддержать в первом чтении бюджет-2020 43
Глава комитета по свободе слова забыл статьи, защищающие журналистов 25
КИУ: Более 60% зарегистрированных законопроектов – юридически некачественные 18
Разумков прокомментировал идею лишения мандатов депутатов-«тушек» 18
Разумков объяснил, почему Рада не может закрыть «Миротворец» 115
Зеленского поймали на лжи о расправе с телеканалами 69
В «Слуге народа» обещают расследовать скандальную переписку нардепа Медяника 21
Парламент переходит на электронный документооборот 19
Рада создала ВСК для расследования смены собственников телеканалов 16
Зеленский подписал законы о кешбэке и кассовых аппаратах 48
Зеленский ужесточил наказание за отказ перевозить льготников 37
Гладковский объявил голодовку 75

Цена на газ для Украины может быть снижена на 20%, если будут осуществляться прямые поставки топлива из России.

Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, сообщает ТАСС.

«Мы говорили, что цена газа для конечных потребителей в Украине при прямых поставках может составлять до 20% минус по отношению к нынешнему уровню», – сказал Миллер.

Глава «Газпрома» также отметил, что прямые поставки газа в Украину будут значительно дешевле, чем реверсные поставки из Западной Европы, поскольку это тот же самый российский газ.

В свою очередь председатель российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что покупка Украиной газа на 25% дороже является ее правом.

«К сожалению, пока во всяком случае, как я понимаю, для украинских потребителей приобретение газа по реверсу осуществляется все по тем же высоким для украинских потребителей ценам. Но это их выбор, это их право. Хотя очевидно, что от этого страдают обычные граждане Украины, просто потребители, которые приобретают тот же самый газпромовский газ, но, по сути, с надбавкой 25%», – заявил премьер-министр РФ.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук договорился сруководством «Газпрома» и российского правительства о снижениицены газа на 25% для украинцев при организации прямыхпоставок из РФ.

Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет воспользоваться результатами этих переговоров, поскольку действует вопреки интересам народа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/лето/осень
2601 грн.
12
Теги