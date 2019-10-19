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Известное пакистанское издание Urdu Point опубликовало материал «Украинская парламентская группа будет проверять 3 телеканала, связанных с Медведчуком – Партия Зеленского», где объективно оценили заявления нынешней украинской власти в адрес независимых демократичных телеканалов.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте агентства.

«Регламентный комитет украинского парламента рассмотрел и принял проект постановления о создании временной комиссии по расследованию прав собственности и деятельности телеканалов«112 Украина»,NewsOne и ZIK, связанных с лидером общественного движения «Украинский выбор – право народа" Виктором Медведчуком», –говорится в сообщении.

Автор материала также отметил, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK принадлежат Тарасу Козаку, народному депутату Украины IX созыва фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчукобозначил, что, если телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK закроют, свободе слова в Украине«наступит конец».

Политик также неоднократно заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский лично стоит за давлением на независимые СМИ в Украине.
ForUm

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