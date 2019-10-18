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ТОП-5 наиболее посещаемых YouTube-каналов украинских политиков с большим отрывом от конкурентов снова возглавил канал народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Данные этого рейтинга регулярно публикует на своих страницах информационное агентство 1NEWS.

Появившись на просторах интернета относительно недавно, в марте текущего года, общее количество просмотров YouTube-канала Виктора Медведчука уже в октябре достигло 74,4 млн.

Такие цифры свидетельствуют о том, что интернет-пользователи внимательно следят и активно интересуются позицией Виктора Медведчука как оппозиционного политика. На канале регулярно выкладываются видео его выступлений в эфирах украинских и зарубежных телеканалов.

Виктор Медведчук последователен в своей позиции – он выступает за прямые переговоры с Москвой, Луганском и Донецком ради достижения мира на Донбассе, за возобновление экономических связей с Россией для подъема отечественной экономики, заключение новых газовых контрактов с РФ, снижение тарифов для украинцев, оптимизацию бюджета, прекращение раскалывающей общество гуманитарной политики, свободное употребление русского и других языков нацменьшинств. И судя по количеству просмотров на YouTube-канале, эта позиция привлекает многих.

Примечательно, что за неполных 5 месяцев существования интернет-ресурсу Виктора Медведчука удалось сделать то, что другим политикам не под силу даже за 10 лет. Например, количество просмотров YouTube-канала Юлии Тимошенко, который был создан в сентябре 2009 года, на 10 лет раньше, на сегодняшний момент составило 59,9 млн.

Существенно отстает и ресурс Владимира Зеленского, объявившего с приходом к власти курс на диджитализацию всей страны. Однако даже нацеленность на IТ-технологии сегодня не привлекает к его владельцу столько внимания, как к оппозиции.
ForUm

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