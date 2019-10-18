Ведущее издание Албании Albanian Daily News опубликовало статью, в которой отметили сильнейшую поддержку председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука среди украинского общества.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте агентства.

Как отмечает автор статьи, «Оппозиционной платформе – За жизнь» удалось зайти в украинский парламент, поскольку главной ее идеей является возвращение мира в Украину и прекращение боевых действий на Донбассе.

«Партия Виктора Медведчука вернулась в парламент, получив 12,8% голосов. Принимая во внимание эти перемены, есть возможность улучшения российско-украинских отношений и окончания конфликта на Донбассе», –говорится в сообщении.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно отмечал, что главной его целью является прекращение боевых действий на Востоке Украины и возвращение мира в страну.

Важно также заметить, что Виктор Медведчук и партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» последовательно выступают за выполнение Минских соглашений, считая их единственным и безальтернативным планом мирного урегулирования ситуации в стране. По словам Виктора Медведчука, политикам надо сделать сегодня все, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс.