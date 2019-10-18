также в разделеПолитика
У Виктора Медведчука - самый посещаемый YouTube-канал среди украинских политиков 17
Рада приняла госбюджет-2020 в первом чтении 20
ОПЗЖ: Цель Зеленского – установление в стране медиадиктатуры 13
«Слуга народа» решила поддержать в первом чтении бюджет-2020 26
Глава комитета по свободе слова забыл статьи, защищающие журналистов 19
КИУ: Более 60% зарегистрированных законопроектов – юридически некачественные 13
Разумков прокомментировал идею лишения мандатов депутатов-«тушек» 13
Разумков объяснил, почему Рада не может закрыть «Миротворец» 109
Зеленского поймали на лжи о расправе с телеканалами 68
В «Слуге народа» обещают расследовать скандальную переписку нардепа Медяника 19
Парламент переходит на электронный документооборот 19
Рада создала ВСК для расследования смены собственников телеканалов 16
Зеленский подписал законы о кешбэке и кассовых аппаратах 47
Зеленский ужесточил наказание за отказ перевозить льготников 37
Гладковский объявил голодовку 54
Пашинского хотят взять на поруки 31
Суд обязал ГБР начать уголовное расследование по факту вмешательства МВФ в работу Верховной Рады 23
NYT: За делом Байдена стоит прокурор Кулик 41

Ведущее издание Албании Albanian Daily News опубликовало статью, в которой отметили сильнейшую поддержку председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука среди украинского общества.

Более детальная информация сообщается на официальном сайте агентства.

Как отмечает автор статьи, «Оппозиционной платформе – За жизнь» удалось зайти в украинский парламент, поскольку главной ее идеей является возвращение мира в Украину и прекращение боевых действий на Донбассе.

«Партия Виктора Медведчука вернулась в парламент, получив 12,8% голосов. Принимая во внимание эти перемены, есть возможность улучшения российско-украинских отношений и окончания конфликта на Донбассе», –говорится в сообщении.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно отмечал, что главной его целью является прекращение боевых действий на Востоке Украины и возвращение мира в страну.

Важно также заметить, что Виктор Медведчук и партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» последовательно выступают за выполнение Минских соглашений, считая их единственным и безальтернативным планом мирного урегулирования ситуации в стране. По словам Виктора Медведчука, политикам надо сделать сегодня все, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина на Донбасс.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
2648 грн.
19
Теги