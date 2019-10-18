Украинский политолог Михаил Погребинский рассказал, что в ходе пресс-марафона Владимира Зеленского, глава украинского государства съехал с теми давления на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом эксперт сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

«Он «съехал» со многих тем на марафоне, с этой тоже. Он сказал, что он защитник свободы слова и одновременно говорит глупости - как ему кажется там (на телеканалах) владельцы не совсем проукраинские, как ему казалось. Вообще, это не твое дело, оценивать, кто совсем, а кто не совсем. Есть такое мнение, что то, что делает сейчас Зеленский - это не совсем проукраинская позиция. И даже часть этих людей вышла на Майдан и т.д. Есть с другой стороны люди, которые говорят, что у тебя была возможность начать уже давно процесс мирного урегулирования, а ты этого не сделал. Это какая, проукраинская или не очень проукраинская позиция?» – заявил Погребинский.

Политолог также напомнил, как президент Зеленский и его команда «наезжали» и угрожали представителям независимых телеканалов.

«Надо обратить внимание, еще раз показать, было бы интересно людям, которые невнимательно смотрели, может не помнят, с чего началось уже при новой власти. Когда президент «наехал» на канале «112 Украина», Newsone и ZIK. Просто откровенно «наехал», угрожал, что закончится какая-то история плохо закончится для кого-то. А сейчас на марафоне задает риторический вопрос Павлу Кужеева, кажется (ведущий «112 Украина»): «Неужели я на Вас наезжал?». Наезжал. И можете вспомнить и показать, как он наезжал. И это был сигнал этим людям, которые всегда слушали «а что там Банковая говорит?» - что говорит Банковая - так и сделаем», – резюмировал он.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял о причастности Владимира Зеленского к давлению на свободу слова в Украине.