Прикрываясь заявлениями о защите национальных интересов, Зеленский со своей командой начал открытую расправу над независимыми медиа и тотальную зачистку информпространства. Так в партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» отреагировали на создание в парламенте Временной следственной комиссии, которая будет вести расследование против трех украинских каналов: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Преследуя демократические, свободные медиа, которые, несмотря на давление власти, продолжают озвучивать независимую позицию, "Зе!Команда" пытается зачистить медиапространство в интересах подконтрольных и лояльных к ней телеканалов. Цель Зе-власти – установление в стране медиадиктатуры в худших традициях "1+1"», – говорится в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В партии отметили, что ВСК создавалась с грубым нарушением регламентных норм и при наличии конфликта интересов. А за ее цинично-претенциозным названием – для проведения расследования сведений относительно соблюдения требований законодательства во время изменения владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию Российской Федерации» – стоит главная цель: создать карманную комиссию, которая будет служить интересам Зеленского и его окружению.

«Под видом так называемой защиты национальных интересов Украины обществу предлагают вариант пЗЕвдодемократии, при которой для власти вполне приемлемы и обстрел телеканалов, и давление на журналистов, и уголовные дела против медиа, позволяющих себе говорить правду», – считают в партии.

В политсиле обратили внимание на тот факт, что председатель созданной ВСК Ольга Василевская-Смаглюк, которая до избрания народным депутатом от партии «Слуга народа» была сотрудником телекомпании «1+1» и владела долей в общем капитале, даже не скрывала, что созданием этой комиссии хочет «помочь президенту».

Представители «Оппозиционной платформы – За жизнь» уверены: включение в состав ВСК депутатов, которые имеют очевидный и потенциальный конфликт интересов (О. Василевской-Смаглюк и А. Ткаченко), свидетельствует о том, что все действия комиссии будут носить формальный характер, а ее главная цель – в нужный момент одобрить и подтвердить все, что будет озвучено в ОПУ.

«Синхронность и согласованность действий президента, который накануне подписал закон, задним числом продлевающий полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, с действиями монокоалиции, поддержавшей создание ручной ВСК Зеленского – Коломойского, говорит о том, что наступление на свободу слова и плюрализм мнений в Украине достигло невиданных масштабов», – отмечается в заявлении.

В партии призвали все демократические, свободные и независимые СМИ, весь цивилизованный мир, представителей мировых демократических институций дать оценку действиям украинской власти и сделать все, чтобы остановить наступление на свободу слова и мысли в Украине.