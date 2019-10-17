Истинная причина «наездов» Зеленского - это банальная зависть к Медведчуку. Так киевский публицист Дмитрий Скворцов на сайте «Корреспондент» прокомментировал ответ оппозиционного политика Зеленскому.

Скворцов утверждает, что Зеленский на самом деле представляет собой политика той же формации, что и Порошенко. И утверждает, что даже поход премьер-министра Гончарука на наци-вечеринку - это не случайность.

«Зеленский, при всем его внешнем лоске, «неформате», любви к артистическим эффектам, проповеди диджитализации и т.п. «прогресса», является, как оказалось, человеком старой украинской политической формации. Той самой формации, с чьего молчаливого согласия был убит Олесь Бузина (не случайно зе-премьер Гончарук вляпался в наци-вечеринку, организованную Медведько). Той формации, при которой начались и продолжаются гонения на «неправильные» телеканалы», - поясняет публицист.

Скворцов утверждает, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию начал атаку на канал «112 Украина» с ведома Зеленского.

«Если кто-то думает, например, что Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания сама по себе решила разобраться со «112 каналом», без ведома руководства страны, как уверяет Зеленский – пусть не заблуждается», - утверждает он.

«Если кто-то думает, например, что упоминание Медведчука было как бы мимоходом, пусть также не обольщается», - пояснил автор.

Скворцов поясняет, что истинная причина атаки на Медведчука - это банальная зависть со стороны Зеленского.

«Похоже, истинная причина «наездов» на Медведчука – банальная зависть. Сколь бы ни было власти сейчас у Зеленского, а договориться с Кремлем (главным фактором возможного продолжения Нормандского процесса – единственной возможности Зеленского предстать в качестве политика международного уровня) никак не получается», - разъяснил публицист.

Скворцов подчеркнул, что единственный успешный переговорщик - это Медведчук.

«Медведчук, который обладает впечатляющей «кредитной историей» в отношениях с Москвой, является единственным успешным переговорщиком (тот же обмен заключенными, прошедший в начале сентября, стал возможным лишь потому, что к нему подключился Медведчук, уговорив Путина отпустить таких людей как Карпюк и Клых, «засветившихся» по мнению Следственного комитета РФ, ещё в чеченской войне)», - приводит аргументы автор.

По словам Скворцова, Медведчук в ответ поставил Зеленского на место, четко сказав, что за 5 месяцев новая власть не выполнила ни одного своего обещания.

«Теперь Медведчук поставил Зеленского на место с помощью железобетонных аргументов: новый президент, обещавший мир, уже 5 месяцев при власти, но в Донбассе продолжается война; на выборах лидер «95-го квартала» высмеивал высокие коммунальные тарифы, но теперь нас готовят к новой волне повышения коммуналки», - приводит он аргументы.

«Ну и, конечно, при новой власти на государственные должности никто не проталкивает ставленников главного олигарха страны. Того самого, у которого ну совсем нет никаких телеканалов», - ехидничает автор.

«Этот список можно продолжать и продолжать, но, главное, выступающие против продолжения политики Порошенко – всё те же «подрывные элементы». Какая уж там мудрость внутренней дипломатии, какой там поиск консенсуса в обществе, не говоря уже о синергии разных политических сил в достижении выхода из ситуации, в котором оказалось одна из некогда богатейших республик могущественного Союза. Напротив, это конфронтация и разделение. Разделения на угодных и неугодных», - уверен публицист Дмитрий Скворцов.