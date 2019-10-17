В пятницу, 18 октября, в Верховной Раде Украины запланирован час вопросов к правительству, где собираются выступить министр обороны Андрей Загороднюк, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, министр иностранных дел Вадим Пристайко. Журналисты в кулуарах парламента спросили народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, какие вопросы представителям власти готовит оппозиционная политсила.

«Если говорить по поводу министра обороны, то наша фракция высказалась на этот счет: мы хотим, чтобы министр обороны и вообще это ведомство, включая начальника Генштаба, разъяснили в первую очередь депутатам, которые, к сожалению, тоже не все понимают, что собой представляет "формула Штайнмайера", что собой представляет отвод войск. Потому что одно дело – заявлять официально, что надо отвести войска от линии соприкосновения с двух сторон, по всей линии соприкосновения, и совсем другое – мы не понимаем, почему этого не происходит в Золотом, Петровском и почему это стало возможным только в Станице Луганской. Поэтому к министру обороны, наверное, у нас будут эти вопросы», – рассказал Виктор Медведчук.

У главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» намерена поинтересоваться главным: знает ли министр, как страна собирается пережить предстоящую зиму.

«Что будет с газом, что будет с поставками газа, что будет с тарифами на отопление, на газ? Каким образом изменится эта ситуация?» – озвучил вопросы Виктор Медведчук.

Он напомнил: министр финансов Оксана Маркарова уже заявила о том, что тарифы для населения снижаться не будут, поскольку это требование МВФ, и цены на газ должны быть рыночными.

Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что в таких условиях тарифы на ЖКХ для населения будут только расти.

«Если рост цен на газ будет обеспечен в соответствии с требованиями МВФ, как этого хочет правительство и министр финансов, то эти тарифы еще вырастут ‒ на горячее водоснабжение, на холодное водоснабжение и, естественно, на газ», – прокомментировал политик и подчеркнул, что за последние 5 лет, с 1 января 2014 года до 2019-го, рост цен на отопление составил 1225%.

«То есть ситуация критическая, мы снова попадаем в кризис, который мы пережили в прошлую зиму, и никаких улучшений, несмотря на все ожидания. А ожидания, как вы знаете, были и остаются очень серьезными ‒ от новой власти, от господина Зеленского, от нового правительства», – заявил Виктор Медведчук, отметив, что очень важно, выполнит ли власть свои обещания или они останутся на бумаге, просто пиар-заявлениями.