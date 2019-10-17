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Именно украинский президент Владимир Зеленский стоит за давлением на свободу слова в стране, что свидетельствует об узурпации власти и построении в Украине диктатуры.

Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Как отметили в пресс-службе политсилы, факт раздачи Зеленским полномочий задним числом Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания – верх цинизма и злоупотребления властью.

«Своим указом Владимир Зеленский, по сути, признал, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, который уже лишил телеканал "112 Украина" цифровой лицензии, относительно NewsOne принял решение о лишении лицензии и дело направлено в суд, а телеканалу ZIK назначил незаконную проверку, в момент принятия этих решений был нелегитимен», ‒ говорится в заявлении.

Стоит добавить, что теперь, после подписания закона, которым легализован старый состав Нацсовета, его члены могут действовать без ограничения по сроку.

«Речь идет именно о тех членах, срок полномочий которых истек, а самовольное присвоение ими полномочий расследуется по заявлению телеканала NewsOne и обжалуется в суде телеканалом "112 Украина". Это окончательно доказывает, что именно президент Зеленский стоит за давлением на свободу слова и на телеканалы, и является свидетельством проявления узурпации власти и построения в Украине диктатуры», ‒ считают представители партии.

Как ранее заявлял председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук, за давлением на свободу слова в стране стоит лично президент Владимир Зеленский.
ForUm

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