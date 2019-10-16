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14 октября на НСК «Олимпийский» прошел матч Украина — Португалия, в котором команда Андрея Шевченко обыграла чемпионов Европы — 2:1.

Эта победа позволила сборной Украины досрочно гарантировать первое место в группе и путевку на Евро-2020.

Переполненный НСК «Олимпийский» неистово поддерживал сборную Украины. Но при этом фанаты нашли возможность передать привет и одному из братьев Суркисов, сообщает «Правда.Футбол».

Скорее всего, песенный «привет» адресован бывшему руководителю украинского футбола Григорию Суркису, которого фанаты ненавидят из-за членства в партии «Опозиционная платформа — За жизнь!». Напомним, что давний соратник Виктора Медведчука именно от ОПЗЖ избирался в Верховную Раду.

В распоряжении редакции оказалась видеозапись обращения  «фанатов» к Суркису.

О том, как возник этот бессмертный хит, который изначально был посвящен вовсе ни Владимиру Путину, а именно Григорию Суркису, «Правда.Футбол» уже рассказывала. С материалом можно ознакомить по ссылке.

Напомним лишь, что перед началом прошлого чемпионата Украины в ряде СМИ прошла инсайдная информация, что Григорий Суркис договорился с ультрас «Динамо» о том, что они больше не будут скандировать обидную для российского президента кричалку. Впрочем, наверняка и сам Суркис знает, откуда растут ноги у этой кричалки, и благодаря кому она появилась на свет. Так что договариваясь с «болелами», он сумел  убить сразу двух зайцев – с одной стороны, еще раз услужил своему московскому патрону, а с другой – Суркиса-старшего не должны были захлестывать неприятные воспоминания.  Но дальнейшие события заставили киевских поклонников футбола изменить свою точку зрения. Виной тому — откровенная пророссийская позиция Григория Суркиса и политической силы, по спискам которой он прошел в Верховную раду Украины. Похоже, что во время матча с Португалией, исполнив бессмертный хит в адрес Суркиса, фанаты сборной Украины передали ему своеобразную «черную метку». И можно не сомневаться — продолжение следует!

 
ForUm

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