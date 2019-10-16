Сотрудничество официального Киева с Международным валютным фондом негативно отражается на уровне благосостояния украинских граждан. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Чтобы получить $5 млрд кредита МВФ, правительство Украины пойдет на все. И последние заявления властей не позволяют в этом сомневаться, ‒ отметил он. ‒ Видимо, правительство будет идти на все уступки: в вопросах рыночной цены на газ, тарифов для населения, в вопросах, касающихся Приватбанка… Все это будет отражаться в отрицательном контексте на уровне доходов и благосостояния наших граждан. Наша партия и фракция готовы делать все возможное, чтобы этого не случилось».

Отвечая на вопрос журналистов о своем видении причин падения рейтингов правящей политсилы и президента Владимира Зеленского, Виктор Медведчук указал на то, что у избирателей были завышенные ожидания в отношении новой власти, а теперь люди столкнулись с неутешительной реальностью.

«Я понимаю завышенные ожидания... Но ведь реальность остается реальностью, ничегонеделанье остается ничегонеделаньем, ‒ объяснил политик. – И одна, и другая кампании нынешней власти (президентская и парламентская избирательные кампании 2019 года. – Ред.) были чисто виртуальными. Сегодня даже нельзя предъявить претензии по поводу того, кто и что обещал. В результате никто ни за что не отвечает и никакого улучшения уровня жизни наших людей нет».

«Любые пиар-ходы так и остаются пиаром. А о реальности свидетельствуют реальные дела», ‒ отметил парламентарий. Поэтому обвал рейтингов власти продолжится.

«Во-первых, люди видят, что господин Зеленский не продвинулся в вопросе мира. Они понимают, что в главном вопросе – урегулирования конфликта и прекращения боевых действий на Донбассе – нет ни одного реального шага на сегодняшний день. И с каждым днем будут все больше разочаровываться, ‒ уверен Виктор Медведчук. – Во-вторых, правительство Зеленского – это команда дилетантов, иначе сказать нельзя. Все это негативно сказывается на жизни и судьбе людей, поэтому рейтинг будет падать».

Кроме того, народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» выразил надежду, что президент Зеленский и его команда «обратят внимание на этот серьезный сигнал и попытаются все-таки что-то сделать для людей, чтобы они не так быстро разочаровались в их политике».