Народный депутат IX созыва, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что президент Владимир Зеленский не имеет ни политической воли, ни четкой позиции по вопросам мирного урегулирования и прекращения боевых действий на Донбассе.

Так народный депутат прокомментировал в кулуарах парламента результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске по Донбассу, которое состоялось во вторник, 15 октября, и во время которого украинская делегация озвучила ряд условий для выполнения политической части Минских соглашений.

«Если речь идет о тех семи пунктах, которые, на мой взгляд и к моему личному сожалению, были выдвинуты от имени украинской делегации, то эти пункты и подобная позиция свидетельствуют о том, что мирный процесс ‒ процесс мирного урегулирования и прекращения боевых действий ‒ на сегодняшний день фактически срывается», – отметил Виктор Медведчук. Он также подчеркнул, что выдвинутые требования – это официальная позиция Киева заблокировать «минский процесс», а украинская делегация на переговорах ее просто озвучила.

«Я отношу это не к делегации, потому что украинская делегация не могла действовать без директивы господина Зеленского. Это означает, что мирный процесс остановлен и нет политической воли на установление мира со стороны президента Украины, к огромному сожалению», – сказал политик.

Виктор Медведчук также отметил, что суть некоторых требований, которые были озвучены украинской стороной, в частности о том, что Киев готов выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, уже лежат в основе Минских соглашений.

«Для этого надо провести выборы, после того как будет принят украинским парламентом закон. После согласования модальности этого закона с представителями Донецка и Луганска и будет избрана новая власть. Эта новая власть и заменит то, что на сегодняшний день якобы мешает украинской делегации. Потому что ликвидация сегодня объединений неформальных, непризнанных ДНР, ЛНР – это ничто, это только попытка сорвать переговорный процесс», – считает политик.

По мнению Виктора Медведчука, вопрос по поводу установления контроля над границей между Россией и Украиной также прописан в Минских соглашениях: «Подобный контроль и его установление начинается в первый день после проведения выборов, о которых записано и прямо указано в «формуле Штайнмайера», и заканчивается после внесения особого статуса и соответствующих изменений в Основной Закон, то есть в Конституцию. Это все прописано, и надо реализовывать и идти пошагово ‒ по плану мирного урегулирования, по Минским соглашениям».

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук также подчеркнул, что Минские соглашения – это единственный и безальтернативный план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

«Так считают от Вашингтона до Киева во всем мире ‒ план, который может, во-первых, прекратить боевые действия, во-вторых, установить мир. И по этому плану, по выполнению Минских соглашений, должны двигаться все заинтересованные стороны, и в первую очередь, во главе этого движения должна быть Украина, потому что это все происходит на территории Украины. Сегодня эти территории Донбасса являются неподконтрольными Украине. И надо сделать все, чтобы Донбасс вернулся в Украину, а Украина ‒ на Донбасс», – резюмировал Виктор Медведчук.