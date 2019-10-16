Депутаты фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» не будут поддерживать внесенный Кабинетом министров проект государственного бюджета на 2020 год. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Этот бюджет мы не признаем. Я имею в виду наша фракция, ‒ отметил он. – Авторство этого документа, может быть, и принадлежит новой команде (по крайней мере, авторство они не отрицают), но сам законопроект – это произведение прежней власти во всех отношениях».

По словам нардепа, «Оппозиционная платформа – За жизнь» разработала и подала альтернативную смету страны на следующий год. Однако предложения оппозиционной фракции пока не учтены.

«Наши предложения изложены в 221 правке к правительственному законопроекту, представленному для первого чтения. Но на сегодняшний день, насколько мне известно, принята во внимание только одна правка, ‒ сказал Виктор Медведчук. – Мы настаиваем на увеличении расходной части бюджета на 260 млрд грн (дополнительные 200 млрд грн закладываем на увеличение социальных программ и 60 млрд грн – на развитие экономики) и предлагаем реальный механизм наполнения бюджета и повышения ВВП страны ‒ почти вдвое больше, чем закладывает на следующий год Кабмин».

По словам политика, рост украинского ВВП может достигать 6% и более (против 3,3% роста, прогнозируемых правительством Гончарука) при снятии экономической блокады с Донбасса (обеспечит дополнительно 1‒2% ВВП), детенизации и дерегуляции экономики (1‒2% ВВП), создании условий для повышения экспорта украинской продукции (рост ВВП на 3‒4% дополнительно) и ряде других мер, предложенных «Оппозиционной платформой – За жизнь».

Медведчук напомнил, что Украина имеет положительный опыт 2002‒2004 годов, когда экономика росла на 8‒10% в год. В частности, в 2012-м темпы роста ВВП достигли рекордных 12,4%. «Таких высоких показателей удалось добиться за счет того, что за эти три года было выведено из тени 8‒10% экономики Украины», ‒ уверен он.

«Если будет принят бюджет, предлагаемый правительством Зеленского, миллионы украинцев так и останутся нищими. Но внесенный Кабинетом министров законопроект о государственном бюджете на 2020 год свидетельствует, увы, о непонимании и незнании властью того, как изменить ситуацию в стране, повысить благосостояние и уровень доходов наших граждан», ‒ резюмировал Виктор Медведчук.